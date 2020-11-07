На посаду віцепрезидента Гарріс висунув кандидат від Демократичної партії Джо Байден. Відповідно до сформованої в США традиції, кандидат на посаду президента повинен назвати майбутнього віцепрезидента ще до дня голосування.
Сьогодні за результатами підрахунку голосів на виборах у США стало відомо, що Байден стає 46-м президентом Сполучених Штатів.
Камала Гарріс, в свою чергу, стане першою жінкою на посаді віцепрезидента. Крім того, вона є першою темношкірою жінкою, номінованою на цю посаду.
#Букви розповідають, що відомо про Камалу Гарріс.
Факти з біографії
Дочка іммігрантів
Камала Гарріс народилася в Окленді (штат Каліфорнія) 20 жовтня 1964 року.
Вона дочка іммігрантів: мати – Шамала Гопалан, наукова співробітниця, уродженка Індії, а батько – Дональд Дж. Гарріс, професор економіки (родом з Ямайки).
Мати Гарріс захищала диплом з досліджень в області лікування раку грудей, а батько – з економіки (працював професором економіки в Стенфордському університеті).
Батьки розлучилися, коли Камалі було сім років.
Молодша сестра – Майя Гарріс – юрист, перебувала в команді Гілларі Клінтон у період її президентської виборчої кампанії.
Гарріс заміжня за адвокатом Дугом Емхоффом. Пара виховує двох дітей Емхоффа від попереднього шлюбу.
Кар’єра
Гарріс закінчила Говардський університет, потім отримала ступінь доктора права в юридичному Хастінгс-коледжі Каліфорнійського університету і працювала помічником прокурора округу Аламеда.
У 2003 році обрана окружним прокурором Сан-Франциско і з 2004 по 2011 рік обіймала цю посаду.
У 2010 році вона була обрана генеральним прокурором Каліфорнії і 3 січня 2011 року склала присягу, ставши першим в історії представником афроамериканської та південноазійської громад та першою жінкою на цій посаді. У 2014 році буле переобрана на другий термін.
На посаді генпрокурора Каліфорнії Гарріс акцентувала свою увагу на врегулюванні наслідків іпотечної кризи, боротьбі з шахрайством, пов’язаним з іпотекою і кредитами.
Вона стала ініціатором створення інтернет-платформи Open Justice, де збиралася інформація про загиблих і постраждалих в результаті затримань поліцією. Також Гарріс домоглася від федерального уряду збільшення субсидій для тих, хто втратив житло в результаті недобросовісних дій кредитних організацій
Після відмови від переобрання в 2016 році сенатора США від Каліфорнії Барбари Боксер Гарріс серед 34 претендентів взяла участь у боротьбі за місце, що звільнилося. Вона перемогла на виборах і зайняла крісло сенатора від штату Каліфорнія.
21 січня 2019 року Гарріс оголосила про участь у виборах президента США. У березні вона зняла свою кандидатуру на користь Джо Байдена.
Тепер Гарріс стала першою темношкірою і південноазійською жінкою, яка обійме посаду віцепрезидента США.
Як раніше повідомляв телеканал CNN, це є “потужною заявою про расове різноманіття після того, як рух Black Lives Matter змінив хід передвиборних перегонів цього року”.
Позиція Гарріс: Путін і агресії проти України
У серпні 2019 року, ще будучи кандидатом у президенти США, Гарріс дала інтерв’ю Council on Foreign Relations, CFR – приватній американській організації в сфері міжнародних зв’язків. Вона поділилася своєю позицією про те, якими мають бути кроки США для протистояння російській агресії проти України.
Гарріс засуджувала дії РФ, пов’язані з агресією на Донбасі і незаконною анексією Криму. Також вона виступала за послідовність у діях США в протистоянні російському лідерові Володимиру Путіну.
“І в Україні, і в Грузії Росія використовувала військову силу для захоплення території і підриву демократично обраних урядів. Незаконна окупація Росією Криму є серйозним порушенням міжнародних норм, якими керувався світ з часів Другої світової війни, так само і підтримка Росією бойових дій на сході України, і її кібератаки. Тисячі людей загинули в результаті російської агресії, в тому числі 298 мирних жителів загинули, коли російська ракета збила рейс авіакомпанії Malaysia Airlines в 2014 році.
Будучи президентом, я продовжуватиму підтримувати Україну і гарантувати, що США будуть однозначно стверджувати суверенітет та територіальну цілісність України. Я також хотіла б приділити першочергову увагу роботі з урядом України з нарощування збройних сил, зміцненню громадянського суспільства і боротьбі з корупцією, а також в тісній співпраці з нашими європейськими партнерами по дипломатичному вирішенню. І на відміну від нинішнього мешканця Білого дому, я буду послідовно протистояти Путіну на захисті демократичних цінностей, прав людини і міжнародного правопорядку”, — заявляла вона.
- Майбутній віцепрезидент США Камала Гарріс привітала по телефону Джо Байдена з перемогою на президентських виборах.
- Сам Джо Байден вже прокоментував свою перемогу на президентських виборах у Сполучених Штатах. Він зазначив, що має намір стати “президентом усіх американців”, і закликав жителів США залишити позаду жорстку риторику, а також об’єднатися як нація.
- Дональд Трамп зробив гучну заяву після новин про перемогу його конкурента Джо Байдена на виборах президента США. Прогнозовано, республіканець не згоден мирно передати владу опоненту.