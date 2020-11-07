Сенатор від штату Каліфорнія, юрист Камала Гарріс стане наступним віцепрезидентом США. Вона буде першою жінкою, котра зайняла цю посаду.

На посаду віцепрезидента Гарріс висунув кандидат від Демократичної партії Джо Байден. Відповідно до сформованої в США традиції, кандидат на посаду президента повинен назвати майбутнього віцепрезидента ще до дня голосування.

Сьогодні за результатами підрахунку голосів на виборах у США стало відомо, що Байден стає 46-м президентом Сполучених Штатів.

Камала Гарріс, в свою чергу, стане першою жінкою на посаді віцепрезидента. Крім того, вона є першою темношкірою жінкою, номінованою на цю посаду.

#Букви розповідають, що відомо про Камалу Гарріс.

Факти з біографії

Дочка іммігрантів

Камала Гарріс народилася в Окленді (штат Каліфорнія) 20 жовтня 1964 року.

Вона дочка іммігрантів: мати – Шамала Гопалан, наукова співробітниця, уродженка Індії, а батько – Дональд Дж. Гарріс, професор економіки (родом з Ямайки).

Мати Гарріс захищала диплом з досліджень в області лікування раку грудей, а батько – з економіки (працював професором економіки в Стенфордському університеті).

Батьки розлучилися, коли Камалі було сім років.

Молодша сестра – Майя Гарріс – юрист, перебувала в команді Гілларі Клінтон у період її президентської виборчої кампанії.

Гарріс заміжня за адвокатом Дугом Емхоффом. Пара виховує двох дітей Емхоффа від попереднього шлюбу.

Кар’єра

Гарріс закінчила Говардський університет, потім отримала ступінь доктора права в юридичному Хастінгс-коледжі Каліфорнійського університету і працювала помічником прокурора округу Аламеда.

У 2003 році обрана окружним прокурором Сан-Франциско і з 2004 по 2011 рік обіймала цю посаду.

У 2010 році вона була обрана генеральним прокурором Каліфорнії і 3 січня 2011 року склала присягу, ставши першим в історії представником афроамериканської та південноазійської громад та першою жінкою на цій посаді. У 2014 році буле переобрана на другий термін.

На посаді генпрокурора Каліфорнії Гарріс акцентувала свою увагу на врегулюванні наслідків іпотечної кризи, боротьбі з шахрайством, пов’язаним з іпотекою і кредитами.

Вона стала ініціатором створення інтернет-платформи Open Justice, де збиралася інформація про загиблих і постраждалих в результаті затримань поліцією. Також Гарріс домоглася від федерального уряду збільшення субсидій для тих, хто втратив житло в результаті недобросовісних дій кредитних організацій

Після відмови від переобрання в 2016 році сенатора США від Каліфорнії Барбари Боксер Гарріс серед 34 претендентів взяла участь у боротьбі за місце, що звільнилося. Вона перемогла на виборах і зайняла крісло сенатора від штату Каліфорнія.

21 січня 2019 року Гарріс оголосила про участь у виборах президента США. У березні вона зняла свою кандидатуру на користь Джо Байдена.

Тепер Гарріс стала першою темношкірою і південноазійською жінкою, яка обійме посаду віцепрезидента США.

Як раніше повідомляв телеканал CNN, це є “потужною заявою про расове різноманіття після того, як рух Black Lives Matter змінив хід передвиборних перегонів цього року”.

Позиція Гарріс: Путін і агресії проти України

У серпні 2019 року, ще будучи кандидатом у президенти США, Гарріс дала інтерв’ю Council on Foreign Relations, CFR – приватній американській організації в сфері міжнародних зв’язків. Вона поділилася своєю позицією про те, якими мають бути кроки США для протистояння російській агресії проти України.

Гарріс засуджувала дії РФ, пов’язані з агресією на Донбасі і незаконною анексією Криму. Також вона виступала за послідовність у діях США в протистоянні російському лідерові Володимиру Путіну.

“І в Україні, і в Грузії Росія використовувала військову силу для захоплення території і підриву демократично обраних урядів. Незаконна окупація Росією Криму є серйозним порушенням міжнародних норм, якими керувався світ з часів Другої світової війни, так само і підтримка Росією бойових дій на сході України, і її кібератаки. Тисячі людей загинули в результаті російської агресії, в тому числі 298 мирних жителів загинули, коли російська ракета збила рейс авіакомпанії Malaysia Airlines в 2014 році. Будучи президентом, я продовжуватиму підтримувати Україну і гарантувати, що США будуть однозначно стверджувати суверенітет та територіальну цілісність України. Я також хотіла б приділити першочергову увагу роботі з урядом України з нарощування збройних сил, зміцненню громадянського суспільства і боротьбі з корупцією, а також в тісній співпраці з нашими європейськими партнерами по дипломатичному вирішенню. І на відміну від нинішнього мешканця Білого дому, я буду послідовно протистояти Путіну на захисті демократичних цінностей, прав людини і міжнародного правопорядку”, — заявляла вона.