Про це повідомляє видання The New York Times.

Камала Гарріс одягла білий брючний костюм від Carolina Herrera і шовкову блузку кольору слонової кістки з бантом.

Таким чином Харріс віддала данину поваги суфражисткам – жінкам, які боролися за те, щоб у них з’явилося право голосу на виборах. На демонстраціях вони з’являлися в одязі білого кольору.

Фото: ROBERTO SCHMIDT / Getty Images

Фото: TASOS KATOPODIS / GETTY IMAGES

В останні роки жінки, які займаються політикою, нерідко вибирали саме білий колір для своїх публічних виступів.

У 2019 році кілька представниць конгресу одягли білі костюми на церемонію прийняття присяги, а Хіларі Клінтон одягла білий колір під час виступу на президентських виборах у 2016 році, а також під час інавгурації Дональда Трампа.

After becoming the first woman elected vice president of the United States, Kamala Harris says she won’t be the last because ‘every little girl watching tonight sees that this is a country of possibilities’ https://t.co/Zu6uUysDAj pic.twitter.com/eGqo8koIpe

— Reuters (@Reuters) November 8, 2020