Віцепрезидентка США Камала Гарріс вважає, що Америка - не расистська країна, однак, якщо вивчити історію питання, то стане зрозуміло, що терористичні загрози всередині країни ініціюють прихильники "домінування білої раси".

Про це вона сказала в ранковому шоу “Доброго ранку, Америко”, на телеканалі ABC.

Гарріс звернула увагу на те, що в США тривалий час співіснують люди з різним кольором шкіри, однак важливо говорити про єдину національну ідею та цілісність нації.

“Я не думаю, що Америка – країна расистів. Однак ми повинні казати правду про історію расизму в нашій країні та про його існування до сьогоднішнього дня”, – сказала Гарріс.

Вона наголосила на тому, що президент Джо Байден заслуговує на слова вдячності за те, що завжди мав сміливість говорити правду про расизм в Америці.

“Одна з найбільших загроз нашій національній безпеці – внутрішній тероризм. Він йде саме від прихильників домінування білої раси… Ми повинні розв’язувати цю проблему… Расизм тільки заважає зціленню нашої країни, об’єднанню нашого народу… Президент нагадав нам, що ми, попри колір шкіри, маємо значно більше спільного, ніж того, що нас роз’єднує”, – сказала Гарріс.

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Вона зауважила, що ціль нинішньої адміністрації – “об’єднати країну”, але при цьому “казати правду та вимагати справедливості й відповідальності”.