Про це повідомили у пресслужбі російського МЗС.

До санкційного списку міністерство закордонних справ РФ внесло американських бізнесменів, політиків, експертів та журнлістів, які “формують русофобський порядок денний”.

До списку увійшли:

  • Камала Харріс – віцепрезидентка США
  • Кетлін Хікс – перша заступниця міністра оборони США
  • Крістофер Грейді – заступник Голови Об’єднаного комітету начальників штабів
  • Джон Кірбі – заступник міністра оборони, офіційний представник міністерства оборони
  • Рональд Кляйн – керівник апарату Білого дому
  • Ейван Райан – секретарка президентського кабінету, дружина державного секретаря США Ентоні Блінкена
  • Маргарет Гудлендер – радниця міністра юстиції, дружина помічника президента США з національної безпеки Джейка Саллівана
  • Дуглас Емхоф – чоловік віцепрезидентки США Камали Харріс;
  • Роберт Каган – політолог, чоловік старшої заступниці державного секретаря Вікторії Нуланд
  • Едвард Прайс – офіційний представник Державного департаменту США
  • Річард/Рейчел Левін – заступник міністра охорони здоров’я США
  • Брайан Мойніхан – голова та головний виконавчий директор Bank of America
  • Марк Цукерберг – співзасновник і голова ради директорів компанії Meta
  • Кеті Уорден – президентка і головна виконавча директорка компанії Northrop Grumman
  • Фібі Новакович – президентка компанії General Dynamics
  • Майкл Петтерс – президент компанії Huntington Ingalls Industries
  • Вільям Браун – президент компанії L3 Harris Technologies
  • Вахід Навабі – президент компанії AeroVaironment
  • Роджер Кроун – президент компанії Leidos
  • Гораціо Розански – президент компанії Booz Allen Hamolton
  • Айлін Дрейк – президентка компанії Aerojet Rocketdyne
  • Девід Дептуа – керівник дослідницького інституту The Mitchell Institute for Aerospace Studies
  • Райан Росланскі – головний виконавчий директор соціальної мережі Linkedin
  • Джордж Стефанопулос – ведучий телеканалу ABC
  • Метью Кроніг – заступник директора НВО Центр зі стратегічної безпеки Б.Скоукрофта
  • Девід Ігнатіус – журналіст, експерт Центру В.Вільсона
  • Едвард Асеведо – колишній член законодавчих зборів штату Іллінойс, експерт Центру В.Вільсона
  • Кевін Ротрок – експерт Центру В.Вільсона, головний редактор англомовної версії медіапорталу Meduza
  • Біанна Віталіївна Голодрига – старша міжнародна аналітикиня телеканалу CNN

У російському МЗС додали, що у разі нових антиросійських санкцій розширять свій “стоп-лист”.

Також відомо, що МЗС РФ заборонило в’їзд до країни й 61 громадянину Канади. У відомстві попередили “канадських кураторів ЗСУ та нацбатальйонів про відповідальність за вчинені їх підопічними воєнні злочини”.