Росія вирішила запровадити персональні санкції проти 29 громадян США, заборонивши їм в'їзд до РФ.

Про це повідомили у пресслужбі російського МЗС.

До санкційного списку міністерство закордонних справ РФ внесло американських бізнесменів, політиків, експертів та журнлістів, які “формують русофобський порядок денний”.

До списку увійшли:

Камала Харріс – віцепрезидентка США

Кетлін Хікс – перша заступниця міністра оборони США

Крістофер Грейді – заступник Голови Об’єднаного комітету начальників штабів

Джон Кірбі – заступник міністра оборони, офіційний представник міністерства оборони

Рональд Кляйн – керівник апарату Білого дому

Ейван Райан – секретарка президентського кабінету, дружина державного секретаря США Ентоні Блінкена

Маргарет Гудлендер – радниця міністра юстиції, дружина помічника президента США з національної безпеки Джейка Саллівана

Дуглас Емхоф – чоловік віцепрезидентки США Камали Харріс;

Роберт Каган – політолог, чоловік старшої заступниці державного секретаря Вікторії Нуланд

Едвард Прайс – офіційний представник Державного департаменту США

Річард/Рейчел Левін – заступник міністра охорони здоров’я США

Брайан Мойніхан – голова та головний виконавчий директор Bank of America

Марк Цукерберг – співзасновник і голова ради директорів компанії Meta

Кеті Уорден – президентка і головна виконавча директорка компанії Northrop Grumman

Фібі Новакович – президентка компанії General Dynamics

Майкл Петтерс – президент компанії Huntington Ingalls Industries

Вільям Браун – президент компанії L3 Harris Technologies

Вахід Навабі – президент компанії AeroVaironment

Роджер Кроун – президент компанії Leidos

Гораціо Розански – президент компанії Booz Allen Hamolton

Айлін Дрейк – президентка компанії Aerojet Rocketdyne

Девід Дептуа – керівник дослідницького інституту The Mitchell Institute for Aerospace Studies

Райан Росланскі – головний виконавчий директор соціальної мережі Linkedin

Джордж Стефанопулос – ведучий телеканалу ABC

Метью Кроніг – заступник директора НВО Центр зі стратегічної безпеки Б.Скоукрофта

Девід Ігнатіус – журналіст, експерт Центру В.Вільсона

Едвард Асеведо – колишній член законодавчих зборів штату Іллінойс, експерт Центру В.Вільсона

Кевін Ротрок – експерт Центру В.Вільсона, головний редактор англомовної версії медіапорталу Meduza

Біанна Віталіївна Голодрига – старша міжнародна аналітикиня телеканалу CNN

У російському МЗС додали, що у разі нових антиросійських санкцій розширять свій “стоп-лист”.

Також відомо, що МЗС РФ заборонило в’їзд до країни й 61 громадянину Канади. У відомстві попередили “канадських кураторів ЗСУ та нацбатальйонів про відповідальність за вчинені їх підопічними воєнні злочини”.