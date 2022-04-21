Про це повідомили у пресслужбі російського МЗС.
До санкційного списку міністерство закордонних справ РФ внесло американських бізнесменів, політиків, експертів та журнлістів, які “формують русофобський порядок денний”.
До списку увійшли:
- Камала Харріс – віцепрезидентка США
- Кетлін Хікс – перша заступниця міністра оборони США
- Крістофер Грейді – заступник Голови Об’єднаного комітету начальників штабів
- Джон Кірбі – заступник міністра оборони, офіційний представник міністерства оборони
- Рональд Кляйн – керівник апарату Білого дому
- Ейван Райан – секретарка президентського кабінету, дружина державного секретаря США Ентоні Блінкена
- Маргарет Гудлендер – радниця міністра юстиції, дружина помічника президента США з національної безпеки Джейка Саллівана
- Дуглас Емхоф – чоловік віцепрезидентки США Камали Харріс;
- Роберт Каган – політолог, чоловік старшої заступниці державного секретаря Вікторії Нуланд
- Едвард Прайс – офіційний представник Державного департаменту США
- Річард/Рейчел Левін – заступник міністра охорони здоров’я США
- Брайан Мойніхан – голова та головний виконавчий директор Bank of America
- Марк Цукерберг – співзасновник і голова ради директорів компанії Meta
- Кеті Уорден – президентка і головна виконавча директорка компанії Northrop Grumman
- Фібі Новакович – президентка компанії General Dynamics
- Майкл Петтерс – президент компанії Huntington Ingalls Industries
- Вільям Браун – президент компанії L3 Harris Technologies
- Вахід Навабі – президент компанії AeroVaironment
- Роджер Кроун – президент компанії Leidos
- Гораціо Розански – президент компанії Booz Allen Hamolton
- Айлін Дрейк – президентка компанії Aerojet Rocketdyne
- Девід Дептуа – керівник дослідницького інституту The Mitchell Institute for Aerospace Studies
- Райан Росланскі – головний виконавчий директор соціальної мережі Linkedin
- Джордж Стефанопулос – ведучий телеканалу ABC
- Метью Кроніг – заступник директора НВО Центр зі стратегічної безпеки Б.Скоукрофта
- Девід Ігнатіус – журналіст, експерт Центру В.Вільсона
- Едвард Асеведо – колишній член законодавчих зборів штату Іллінойс, експерт Центру В.Вільсона
- Кевін Ротрок – експерт Центру В.Вільсона, головний редактор англомовної версії медіапорталу Meduza
- Біанна Віталіївна Голодрига – старша міжнародна аналітикиня телеканалу CNN
У російському МЗС додали, що у разі нових антиросійських санкцій розширять свій “стоп-лист”.
Також відомо, що МЗС РФ заборонило в’їзд до країни й 61 громадянину Канади. У відомстві попередили “канадських кураторів ЗСУ та нацбатальйонів про відповідальність за вчинені їх підопічними воєнні злочини”.
- Нагадаємо, російський уряд у відповідь на санкції Великої Британії заборонив в’їзд на територію РФ ключовим британським посадовцям та представникам влади.
- Раніше у РФ заявили про рішення запровадити санкції проти президента США Джо Байдена та ряду американських посадовців. Рішення ухвалено “у відповідь на серію безпрецедентних санкцій, які забороняють, крім іншого, в’їзд до США для найвищих посадових осіб РФ”.