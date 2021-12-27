Камала Гарріс попереджає Росію про небачені санкції через ситуацію в Україні

Про це пише американське видання CBCNews.

Такий крок продиктований агресивною поведінкою РФ стосовно України. Зокрема, на кордоні між державами зараз розташовані 100 000 російських військових.

“Ми дуже чітко усвідомлюємо, що Росія не повинна посягати на суверенітет України, що ми повинні відстоювати – і ми відстоюємо – за її територіальну цілісність”, – сказала Гарріс. “Ми працюємо з нашими союзниками у цьому питанні, і ми чітко заявили, що готові ввести санкції, яких ви раніше не бачили”.

Чи будуть ці санкції стосуватися безпосередньо Путіна, Гарріс відмовилася говорити. Наразі вона не готова взагалі озвучувати якісь конкретні санкції.

Попри значне скупчення російської армії на кордоні, США поки не вважають, що Путін прийняв рішення про вторгнення в Україну. Занепокоєння міжнародної спільноти щодо можливого вторгнення випливають з анексії Криму Путіним у 2014 році, яка розглядається як порушення суверенітету України та не визнається міжнародним співтовариством.

Нагадаємо, раніше президент Росії Володимир Путін хотів розпочати предметні переговори з НАТО щодо досягнення юридичних гарантій “нерозширення Альянсу на схід”.

Коли США та їх союзники відмовилися надавати такі гарантії, посилаючись на принципи НАТО, президент РФ пригрозив, що Росія дасть жорстку відповідь, не виключено, що і з повномасштабним вторгненням в Україну.