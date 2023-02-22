Космічний апарат Solar Orbiter зафіксував, як Меркурій пройшов через диск Сонця 3 січня. Його рух фіксували спеціалізовані камери апарата.

Про це повідомляє Space.com.

Solar Orbiter зміг зробити зображення Меркурія, подібне до чорного диска, розташованого в нижній правій частині Сонця. Ця маленька чорна цятка відрізняється від темних сонячних плям, що зазвичай спостерігають згори зірки.

“Це не просто спостереження за Меркурієм, який проходить перед Сонцем, але й спостереження різних шарів атмосфери”, – каже Міхо Жанв’є, фізик з Інституту просторової астрофізики у Франції, задіяний у проєкті SPICE Solar Orbiter.

Проходження Меркурія дало можливість Solar Orbiter відкалібрувати свої прилади. Це дозволить отримувати точніші вимірювання в майбутньому.

Для астрономів спостереження за транзитом планет було корисним інструментом ще до того, як Solar Orbiter зміг спостерігати за проходженням Меркурія. Перші астрономи використовували проходження планет перед Сонцем, щоб оцінити розміри Сонячної системи.

Транзити планет також використовуються для вивчення планет, які розташовані біля інших зірок. Для цього астрономи використовують метод транзитного затемнення, що полягає в вимірюванні зниження яскравості зірки, коли планета проходить перед нею.