Метою кампанії стало показати силу духу та незламність на прикладі 10 історій українців, які своєю справою допомагають іншим та роблять усе, щоб наблизити перемогу.

Ці натхненні відео показують, як українці виявляють рішучість та відважність у подоланні складнощів та проявляють солідарність з іншими. Відеоролики будуть представлені на національному телебаченні та в соціальних медіа, а візуальну частину кампанії також можна буде побачити у зовнішній рекламі.

Крім того, спеціально створені промо-активності у соцмережах дозволяють поширювати мову солідарності та натхнення серед широкої аудиторії. Кампанія “Незламні, бо єдині” також залучатиме лідерів думок та експертів, щоб звернутися до різних аудиторій, особливо до молоді. Адже за нею майбутнє країни та нашого народу.

Ініціатива “Незламні, бо єдині” доводить, що українці діють спільно, допомагають одне одному та проявляють твердість духу навіть у найважчі часи. Адже тільки разом ми зможемо подолати будь-які виклики заради переможного майбутнього країни.

Про Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки:

Центр стратегічних комунікацій створений при Міністерстві культури та інформаційної політики як один з механізмів протидії дезінформації спільними зусиллями держави і громадянського суспільства. Робота Центру сфокусована на комунікаційній протидії зовнішнім загрозам, зокрема інформаційним атакам Російської Федерації.

Про USAID:

USAID в Україні: Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) є провідною установою Уряду США у сфері розвитку. З Україною USAID співпрацює з 1992 року, допомагаючи їй ставати більш стійкою до агресії з боку Росії, розбудовувати власну демократію та економіку. На сьогодні, USAID впроваджує в Україні 42 програми та проєкти, які забезпечують реагування на термінові потреби, а також сприяють її довготерміновому розвитку як незалежного, суверенного, демократичного та заможного суспільства. Відтоді, як 24 лютого 2022 р. Росія розпочала повномасштабну війну, USAID надало Україні пряму бюджетну підтримку більше $20 млрд., гуманітарну допомогу вартістю $2,2 млрд. та допомогу у сфері розвитку вартістю понад $2,1 млн.

“Unbreakable When United” campaign: Ukrainians unite to overcome challenges

The Center for Strategic Communication and Information Security, in partnership with the United States Agency for International Development (USAID), is launching a communication campaign, “Unbreakable When United”. Today, it is crucial to maintain unity when Russia tries to fight and divide Ukrainians with its disinformation.

The campaign aims to show the strength of spirit and resilience through 10 stories of Ukrainians who are helping others with their work and doing everything they can to bring victory closer.

These inspirational videos show how Ukrainians express determination and courage in overcoming difficulties, showing solidarity with others. The videos will be featured on national television and social media and complemented with visuals in outdoor advertising.

In addition, specially created promotional activities on social media will help spread the message of solidarity and inspiration to a broader audience. The campaign will include the participation of opinion leaders and experts to reach different audiences, especially young people. After all, they are the future of the country and our nation.

The “Unbreakable When United” initiative proves that Ukrainians work together, help each other and show fortitude even in the most difficult times. Unity will help overcome any challenges to the country’s victorious future.

About the Center for Strategic Communication and Information Security:

The Center for Strategic Communication was established under the Ministry of Culture and Information Policy as one of the mechanisms to counter disinformation through joint efforts of the state and civil society. The Center’s work is focused on communication counteraction to external threats, in particular, information attacks by the Russian Federation.

About USAID:

The U.S. Agency for International Development (USAID) is the leading development agency of the U.S. government. USAID has partnered with Ukraine since 1992, supporting Ukraine to build resilience against Russia’s aggression and advance its democratic and economic development. Currently, 42 USAID activities respond to immediate needs and advance Ukraine’s long-term development as an independent, sovereign, democratic, and prosperous society. Since the start of Russia’s full-scale war on February 24, 2022, USAID has provided over $20 billion in direct budget support, $2.2 billion in humanitarian assistance, and more than $2.1 billion in development assistance.