Протягом зими 2022-2023 років Росії не вдалося знищити об’єднану енергетичну систему України, попри масовані ракетні атаки по об’єктах критичної інфраструктури України.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони Великої Британії у Twitter.

За даними британської розвідки, російська кампанія щодо знищення енергосистеми України взимку 2022-2023 років, найімовірніше, провалилася.

Зазначається, що Росія завдавала далекобійних ракетних ударів по критичній інфраструктурі України із жовтня 2022 року, проте з початку березня 2023 року масштабні атаки стали рідшими. Атаки меншого масштабу (до 25 ракет) тривають, але, ймовірно, вони мають набагато менший вплив на об’єднану енергетичну систему України.

У Міноборони Великої Британії зауважили, що українські оператори енергосистеми продовжують купувати трансформатори та інші важливі компоненти, аби замінити пошкоджені. А також пояснили, що транспортування і встановлення цього обладнання є серйозною логістичною проблемою, особливо якщо мовиться про високовольтні трансформатори, які важать щонайменше 100 тонн.

“Ситуація з електроенергією в Україні, найімовірніше, покращиться з настанням потепління. Планування й підготовка до наступної зими вже почалася”, – підсумували у британській розвідці.

Зазначимо, що міністр енергетики України Герман Галущенко дозволив розпочати процес відновлення експорту електроенергії в умовах профіциту. За словами Галущенка, енергосистема вже майже два місяці працює без обмежень споживачів, із запасом потужності. Він наголосив, що цього було досягнути завдяки роботі енергетиків та міжнародних партнерів.

“Наступний крок — відкриття експорту електроенергії, що дозволить залучити додатковий фінансовий ресурс для необхідної відбудови знищеної та ремонту пошкодженої енергетичної інфраструктури”, — додав міністр.

Зазначається, що дозволена європейською мережею операторів системи передачі ENTSO-E потужність для експорту становить 400 МВт. Проте, фактичні обсяги експорту можуть коливатися залежно від часу доби та кон’юнктури ринку.

Голова Міненерго акцентував на тому, що забезпечення потреб в електроенергії для українських споживачів — пріоритет.

Нагадаємо, що Україна експортувала електроенергію до Молдови та країн ЄС із червня до 11 жовтня минулого року. Протягом цього періоду було реалізовано 2, 6 млрд кіловат/годин.