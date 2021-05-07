Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.
До початку літніх Олімпійських ігор, які вже були відкладені через пандемію коронавірусу, залишилося менше трьох місяців, але все ще залишаються питання про те, як Токіо зможе провести глобальний захід і убезпечити учасників, спортсменів, офіційних осіб і японську громадськість від COVID-19.
За два дні з моменту запуску онлайн-петиції під назвою “Зупинити Олімпійські ігри в Токіо”, вона зібрала більше 187 000 підписів, наблизившись до своєї мети в 200 000 і підкресливши стурбованість громадськості з приводу проведення масового спортивного заходу в столиці Японії.
東京オリンピック・パラリンピックの開催中止を求める署名を立ち上げました。新型コロナの感染拡大を鑑み、人々の命や暮らしを危険にさらしてまで開催を強行するべきでなく、一刻も早く開催中止を判断・要請するようIOCとIPC、国、都、組織委に求めます。ぜひご署名ください。https://t.co/04MhLC10rG
— 宇都宮けんじ (@utsunomiyakenji) May 5, 2021
Міністр економіки Ясутосі Нісімура заявив в п’ятницю, що, борючись з четвертою хвилею пандемії і млявою кампанією вакцинації, японський уряд прагне продовжити надзвичайний стан в Токіо і трьох інших районах до кінця травня.
Опитування громадської думки в Японії показали, що більшість населення виступає проти Ігор, які повинні стартувати 23 липня. Але організатори неодноразово заявляли, що Ігри все ж будуть проведені.
- Уряд Японії розглядає можливість продовження надзвичайного стану через стрімке поширення COVID-19 у Токіо та інших містах. Тому проведення Олімпійських ігор ставлять під сумнів.
- Міжнародний олімпійський комітет (МОК) і американська та німецька компанії Pfizer і BioNTech уклали угоду про безоплатну вакцинацію учасників літніх Олімпійських ігор в Токіо.