Керівник кампанії Білл Степ’єн заявив, що йому не було надано “вкрай важливий доступ” для спостереження за відкриттям бюлетенів у багатьох місцях., через що було подано позов до суду.

“Сьогодні ми подали позов до Мічиганського суду задля призупинення підрахунку, доки не буде надано доступ. Ми також вимагаємо переглянути ті бюлетені, які були відкриті та підраховані, поки ми не мали належного доступу. Президент Трамп зобов’язується забезпечити підрахунок усіх законних голосів у Мічигані та скрізь”, – йдеться у заяві Степієна.

Примітно, що позов був поданий після того, як кандидат у президенти від демократів Джо Байден випередив Трампа в Мічигані.

Нагадаємо, станом на 20 годину за Києвом у Мічигані пораховані 96% голосів виборців. Байден з незначним відривом випереджає Трампа – 49,6% проти 48,7%. Можна очікувати, що відрив у цьому штаті збільшуватиметься, оскільки ще рахують голоси у Детройті, оплоті демократів.