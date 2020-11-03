Кампанія чинного президента та кандидата у президенти Дональда Трампа зайняла дві кімнати в Білому домі для моніторингу виборчого процесу.

Про це повідомляє газета The New York Times.

За інформацією джерел видання, кампанія Трампа зайняла два приміщення у комплексі Білого дому з метою відстеження виборчого процесу.

Так в будівлі виконавчого офісу Ейзенхауера, яка прилягає до Білого дому, кімната зайнята військовими. Ще одне приміщення зайнято безпосередньо в Білому домі.

Прессекретар кампанії Трамп Тім Мурто запевнив, що платники податків не сплачують за обслуговування цих приміщень. Там, за його словами, “часто відбуваються такі події, як молитовні служби та прийоми”.

Мурто додав, що обладнання для кімнат оплатила кампанія Трампа

“За кожну частину обладнання, включаючи Wi-Fi та комп’ютери, сплатила кампанія, і жоден співробітник Білого дому не бере участь”, – сказав він.

The New York Times зазначає, що Трамп – не перший президент, який використовує Білий дім з цією метою. Зокрема, те саме робив президент Джордж Буш-старший, коли намагався переобратися у 2004 році.

Але тоді співробітники передвиборчої кампанії не були присутні, і посадові особи, що брали участь, мали продемонструвати, що вони відпрацювали необхідну кількість годин у день виборів.

Газета також зазначає, що Трамп не вперше використовує державне майно та адмінресурси з політичною метою.

“Використання державного майна в політичних цілях було постійною темою в адміністрації Трампа протягом останнього року. … І в останні місяці передвиборчої кампанії пан Трамп все частіше покладався на політичних уповноважених та урядові установи, щоб підкріпити свою перевиборчу кампанію”, – пише оглядачка Меґі Хаберман.

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