Вчені з Lambert Initiative показали, що CBD (природний екстракт канабісу) не впливає на здатність керувати автомобілем, а помірне вживання THC (один з основних канабіноїдів) викликає інтоксикацію, яка триває до чотирьох годин.

Про це йдеться на сайті The university of Sydney.

Дослідження проводилося під керівництвом Lambert Initiative з канабіноїдної терапії в Сіднейському університеті і в Маастрихтському університеті в Нідерландах. Воно був опублікований сьогодні в престижному журналі Американської медичної асоціації.

“Ці результати вперше вказують на те, що CBD, якщо його давати без THC, не впливає на здатність людини керувати автомобілем. Це чудова новина для тих, хто використовує або розглядає можливість лікування з використанням продуктів на основі CBD”, – говорить доктор Томас Аркелл.

В Австралії та за кордоном спостерігається значне зростання медичного лікування з використанням продуктів, пов’язаних з каннабісом. Це включає в себе більш широке використання продуктів, що містять CBD, при таких станах, як епілепсія, занепокоєння, хронічний біль і залежності. Багато доступних на даний час продуктів також містять суміш THC і CBD.

У дослідженні брали участь люди, які через вейп вдихали канабіс, який містить різні суміші THC і CBD, а потім здійснювали 100-кілометрову поїздку в контрольованих умовах з суспільних шосе через 40 хвилин і чотири години потому. Канабіс, який містить в основному CBD, не погіршував керування автомобілем, в той час, як THC або суміш THC/CBD, викликали легке погіршення, яке проходило через чотири години.

“Оскільки закони про канабісу змінюються в усьому світі, юрисдикції борються з проблемою водіння автомобілів при вживанні канабісу. Ці результати дозволяють отримати таке необхідне уявлення про масштаби і тривалість порушень, викликаних різними видами канабісу, і можуть допомогти в розробці політики безпеки дорожнього руху не тільки в Австралії, але і у всьому світі”, – говорить доктор Аркелл.

“Результати повинні переконати людей, що використовують продукти, що містять тільки CBD, в тому, що вони, швидше за все, безпечні для водіння, а також допомогти тим, хто використовує продукти з переважанням THC, зрозуміти тривалість порушення”, – говорить академічний директор Lambert Initiative, професор Іен МакГрегор.

В ході дослідження 26 здоровим учасникам давали чотири різних типи канабісу у випадковому порядку. Потім якості водіння кожного учасника оцінювалися на дорозі в реальних умовах на 100-кілометровій ділянці дороги загального користування в автомобілі з подвійним керуванням в присутності інструктора з водіння.

Випробування були проведені в Маастрихтському університеті в Нідерландах з використанням наукового тесту, що добре себе зарекомендував. Він вимірює стандартне відхилення положення транспортного засобу (SDLP), індекс переплетення смуги руху, повороту і коригування. SDLP збільшується під впливом алкоголю і наркотиків, таких як валіум і стілнокс.

Учасникам дали канабіс, який містить в основному THC, в основному CBD, THC і CBD в комбінації, або плацебо-канабіс (без активних компонентів). Кількості спожитого учасниками THC було достатнім, щоб викликати сильне сп’яніння.

“Із швидко мінливим ставленням до медичних та немедичних використанням конопель, водіння під впливом канабісу стає важливим і дещо суперечливим питанням громадської охорони здоров’я”, – каже професор Макгрегор.