Результати нового опитування свідчать, що більшість людей, які вживають марихуану щодня, повідомляють про кращий секс під час наркотичного сп’яніння.

Про це інформує Vice.

Американський астроном і любитель марихуани Карл Саган одного разу поетично висловився про те, що канабіс “підсилює насолоду від сексу – з одного боку, він дає вишукану чутливість, а з іншого – відкладає оргазм”.

Нещодавне дослідження науковців з університетів Східної та Північної Кароліни виявило, що Саган “щось придумав”. Протягом багатьох років вчені намагалися з’ясувати, як наркотики змінюють поведінку людей у ліжку. Під час опитування 1984 року дві третини учасників повідомили про кращий секс під час наркотичного сп’яніння.

Однак новіші дослідження визначили, що “кайф” перед сексом покращує досвід для одних людей і погіршує для інших. Інші експерименти показали, що вживання канабісу підвищує лібідо та підвищує шанси на кращий оргазм.

У новому дослідженні опитано 811 учасників віком від 18 до 85 років щодо їхніх статевих звичок і “пристрасті” до канабісу. Більше половини сказали, що вживали марихуану щодня, а 59 відсотків вже навмисне “кайфували” перед сексом, щоб покращити процес.

Також понад 70 відсотків людей у цьому дослідженні повідомили про посилене бажання та інтенсивність оргазму, і більшість тих, хто сказав, що вони вживають марихуану перед мастурбацією, зауважили, що це посилює їхнє задоволення під час “самостійного” сексу.

Додається, що між чоловіками та жінками не було великої різниці в інтенсивності оргазму, але дані опитування показали, що марихуана допомогла більш ніж 40 відсоткам жінок досягти багаторазової насолоди.

“Загалом вживання канабісу, як правило, має позитивний вплив на сприйняття сексуального функціонування та задоволення для людей, незалежно від статі чи віку. Він може допомогти зменшити гендерну нерівність у сексуальному задоволенні”, – пишуть дослідники.

Наголошено, що результати опитування засновані на власних відгуках людей про своє статеве життя, а не здобуті в лабораторних умовах, де можна було б виміряти напругу, дозу чи фізичні ефекти.