Про це інформує пресслужба МВС України з посиланням на заяву міністерки закордонних справ Канади Мелані Жолі під час зустрічі з міністром внутрішніх справ України Ігорем Клименком.

Під час зустрічі Ігор Клименко зауважив, що для того, аби повернути повноцінне життя на деокуповані території України, зокрема сільгоспугіддя, необхідно їх очистити від вибухонебезпечних предметів. Але для цього ще бракує навченого персоналу та відповідної техніки, зокрема важкої й роботизованої.

Своєю чергою, Мелані Жолі запевнила, що тема розмінування в Україні залишатиметься у фокусі пріоритетів канадської допомоги: “Канада виділить додатково 7,5 мільйона канадських доларів на розмінування українських територій, зокрема на навчання ваших фахівців. У цій роботі ви можете на нас розраховувати”.

Крім того, Мелані Жолі наголосила, що Канада й надалі допомагатиме Україні в боротьбі з РФ та її агресією й зробить усе можливе, щоб Україна подолала наслідки широкомасштабної війни та змогла надалі розвиватися.

“Канада однією з перших надала значну фінансову допомогу Україні. І ми продовжимо це робити до вашої перемоги”, – сказала очільниця МЗС Канади.

У відомстві зазначили, що традиційною галуззю співпраці, до якої наші канадські союзники предметно та активно долучаються, є навчання українського персоналу піротехніків та фахівців вибухотехнічної служби, а також технічне забезпечення гуманітарного розмінування наших територій.

Окремо сторони обговорили можливий подальший розвиток спільних проєктів щодо лікування, протезування й реабілітації українських військових та правоохоронців – ветеранів війни.

Під час зустрічі сторони також обговорили нагальні потреби й проблеми, щодо вирішення яких система МВС України потребує допомоги та сприяння міжнародних партнерів. Зокрема, Ігор Клименко поінформував про створення в структурі відомства бойових підрозділів “Гвардії наступу”, які візьмуть участь у звільненні окупованих Росією українських територій.