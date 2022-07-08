8 липня у Німеччині підтвердили, що уряд отримав позитивний сигнал від Канади щодо постачання турбіни, необхідної для обслуговування газопроводу "Північний потік-1".

Про це повідомляє Reuters з посиланням на власні джерела в німецькому уряді.

Російський “Газпром” минулого місяця скоротив пропускну спроможність уздовж газопроводу “Північний потік-1” лише до 40% від звичайного рівня, посилаючись на затримку повернення обладнання, яке обслуговується німецькою компанією Siemens Energy у Канаді.

Інформаційній агенції повідомили, що рішення про повернення турбіни вже ухвалено. Її спочатку відправлять до Німеччини, яка потім доставить її “Газпрому”, аби Канада не порушила жодних санкцій.

Зауважимо, у Кремлі запевнили, що збільшать постачання газу до Європи, якщо турбіну повернуть.

Водночас в Україні виступають проти передачі Канадою турбіни “Газпрому” і вважають, що такий крок порушить санкції проти РФ.