Про це повідомляє Reuters з посиланням на власні джерела в німецькому уряді.
Російський “Газпром” минулого місяця скоротив пропускну спроможність уздовж газопроводу “Північний потік-1” лише до 40% від звичайного рівня, посилаючись на затримку повернення обладнання, яке обслуговується німецькою компанією Siemens Energy у Канаді.
Інформаційній агенції повідомили, що рішення про повернення турбіни вже ухвалено. Її спочатку відправлять до Німеччини, яка потім доставить її “Газпрому”, аби Канада не порушила жодних санкцій.
Зауважимо, у Кремлі запевнили, що збільшать постачання газу до Європи, якщо турбіну повернуть.
Водночас в Україні виступають проти передачі Канадою турбіни “Газпрому” і вважають, що такий крок порушить санкції проти РФ.
- Нагадаємо, у Бундестазі наполягають на припиненні санкцій проти Росії та вимагають початку переговорів щодо газопроводу “Північний потік-2”, аби забезпечити постачання газу до Німеччини.
- Також з 11 по 21 липня 2022 року компанія Nord Stream AG тимчасово вимкне обидві нитки свого газопроводу для планового технічного обслуговування.
- Вперше в історії, за червень Європейський Союз імпортував більше газу зі Сполучених Штатів, аніж з Росії по її газопроводах.
- Ексканцлерка Німеччини Ангела Меркель не вважає невиправданим своє рішення дозволити будівництво “Північного потоку-2”.