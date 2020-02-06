В канадське місто Трентон, де знаходиться найбільша військово-повітряна база країни, прибуде борт з 200 евакуйованими громадянами з Китаю. Їх заберуть із міста Ухань в зв'язку зі спалахом коронавірусу.

Про це повідомляє Reuters.

Всі прибувші з Китаю будуть тут на карантині протягом двох тижнів, тобто протягом інкубаційного періоду.

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що літак повинен прибути в п’ятницю.

Місцеві жителі переживають через те, що в їх невелике містечко привезуть людей, які, можливо, вже заражені коронавірусом.

Місцева влада зазначила, що в 2002 – 2003 роках, під час епідемії SARS, в Канаді померли 44 людини.

Але влада країни заявила, що на цей раз медики набагато краще підготовлені і проінструктовані.

Планується, що евакуйованих громадян розмістять в одиночних блоках. Не будуть розлучати тільки сімейні пари. Місце, де вони будуть в ізоляції, Yukon Lodge, нагадує невеличкий готель.

У звичайну лікарню евакуйованих громадян будуть переводити тільки в тих випадках, якщо їм знадобиться негайне втручання лікаря.

Як відомо, в грудні в Китаї було зафіксовано спалах пневмонії, викликаної новим коронавірусом. Вперше вірус був виявлений у місті Ухань.

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