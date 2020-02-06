Про це повідомляє Reuters.
Всі прибувші з Китаю будуть тут на карантині протягом двох тижнів, тобто протягом інкубаційного періоду.
Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що літак повинен прибути в п’ятницю.
Місцеві жителі переживають через те, що в їх невелике містечко привезуть людей, які, можливо, вже заражені коронавірусом.
Місцева влада зазначила, що в 2002 – 2003 роках, під час епідемії SARS, в Канаді померли 44 людини.
Але влада країни заявила, що на цей раз медики набагато краще підготовлені і проінструктовані.
Планується, що евакуйованих громадян розмістять в одиночних блоках. Не будуть розлучати тільки сімейні пари. Місце, де вони будуть в ізоляції, Yukon Lodge, нагадує невеличкий готель.
У звичайну лікарню евакуйованих громадян будуть переводити тільки в тих випадках, якщо їм знадобиться негайне втручання лікаря.
Як відомо, в грудні в Китаї було зафіксовано спалах пневмонії, викликаної новим коронавірусом. Вперше вірус був виявлений у місті Ухань.
Раніше #Букви розповідали, що таке коронавіруси, наскільки вони небезпечні, що рекомендує робити МОЗ, аби захистити себе, а також про те, які симптоми небезпечного захворювання.
- Станом на ранок 5 лютого кількість осіб, заражених коронавірусом з Китаю 2019 nCov зросла до 24 тисяч 503 осіб. За добу через ускладнення захворювання померли 65 людей.
- Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила надзвичайний стан міжнародного рівня через поширення коронавірусу з Китаю.