Про це повідомляє кореспондент видання The Globe and Mail.
Зазначається, що ці кошти держава зібрали завдяки миту, запровадженому на імпорт товарів з РФ та Білорусі.
“Путін та його кати – воєнні злочинці, вони намагаються використовувати холод як зброю, аби зламати дух надзвичайного народу України”, — заявила віцепрем’єр-міністерка Канади Христя Фріленд.
Читайте також:
За її словами, вони не досягнуть успіху, а ця підтримка дозволить Україні убезпечити свою енергетичну інфраструктуру і подолати цю складну зиму.
Крім того, уряд Канади вирішив подарувати Україні 50 освітлювальних веж. Допомога призначена для того, щоб спростити енергетикам ремонт мережі у нічний час.
- Сполучені Штати Америки надіслали до України першу частину обладнання для енергетичної допомоги. Воно має загальну вартість 13 мільйонів доларів.
- Норвегія підписала угоду про надання Україні 1 мільярда норвезьких крон, що еквівалентно близько 100 мільйонам доларів. Кошти спрямують на відновлення пошкодженої інфраструктури внаслідок російських обстрілів.
- НЕК “Укренерго” зможе залучити до відновлення енергетичної інфраструктури близько 400 мільйонів євро. Кошти спрямують для закупівлі критично необхідного обладнання, яка пошкоджена внаслідок російських атак.