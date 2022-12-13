Канада надала Україні фінансову допомогу у розмірі 115 мільйонів доларів для відновлення об'єктів енергосистеми, пошкоджених внаслідок російських обстрілів.

Про це повідомляє кореспондент видання The Globe and Mail.

Зазначається, що ці кошти держава зібрали завдяки миту, запровадженому на імпорт товарів з РФ та Білорусі.

“Путін та його кати – воєнні злочинці, вони намагаються використовувати холод як зброю, аби зламати дух надзвичайного народу України”, — заявила віцепрем’єр-міністерка Канади Христя Фріленд.

За її словами, вони не досягнуть успіху, а ця підтримка дозволить Україні убезпечити свою енергетичну інфраструктуру і подолати цю складну зиму.

Крім того, уряд Канади вирішив подарувати Україні 50 освітлювальних веж. Допомога призначена для того, щоб спростити енергетикам ремонт мережі у нічний час.