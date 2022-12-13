Про це повідомляє кореспондент видання The Globe and Mail.

Зазначається, що ці кошти держава зібрали завдяки миту, запровадженому на імпорт товарів з РФ та Білорусі.

“Путін та його кати – воєнні злочинці, вони намагаються використовувати холод як зброю, аби зламати дух надзвичайного народу України”, — заявила віцепрем’єр-міністерка Канади Христя Фріленд.

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За її словами, вони не досягнуть успіху, а ця підтримка дозволить Україні убезпечити свою енергетичну інфраструктуру і подолати цю складну зиму.

Крім того, уряд Канади вирішив подарувати Україні 50 освітлювальних веж. Допомога призначена для того, щоб спростити енергетикам ремонт мережі у нічний час.