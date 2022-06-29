Про це повідомляє пресслужба інтернет-представництва прем’єр-міністра Канади Джастіна Трюдо.
Водночас Канада надасть Україні кредит у розмірі 200 млн доларів через Міжнародний валютний фонд, щоб допомогти задовольнити нагальні потреби ліквідності.
На саміті лідери G7 взяли на себе зобов’язання об’єднатися, щоб підтримати уряд і народ України в боротьбі за мирне, квітуче та демократичне майбутнє. Зокрема, йдеться про продовження накладення “серйозних і прямих економічних санкцій на режим президента Путіна”.
Джастін Трюдо оголосив про нові санкції проти 34 осіб, які підтримують дії Путіна, і 48 структур у російському та білоруському секторах оборони. Додатково Канада введе санкції за дезінформацію, заборонить експорт технологій та імпорт деяких золотих товарів із Росії.
- Нагадаємо, що 28 червня на пресконференції на саміті G7 у Баварії президент Франції Емманюель Макрон наголосив, що “Росія не може і не повинна виграти війну”.
- Лідери країн G7 (“Великої сімки”) на саміті у Німеччині домовились про запровадження цінових обмежень на російську нафту.
- Також країни G7 висловили “серйозну занепокоєність” у зв’язку з заявами РФ про те, що вона може передати РБ ракети, здатні нести ядерний заряд. Вони також наголосили на солідарності з Україною в її “мужньому захисті” суверенітету та територіальної цілісності, тому продовжать надавати фінансову, гуманітарну, військову та дипломатичну підтримку Києву.
- Лідери “Великої сімки” заявили, що будуть підтримувати уряд та народ України на тлі війни. Вони продовжать надавати фінансову, гуманітарну, військову і дипломатичну допомогу, зокрема з вивчення можливості використовувати заморожені активи РФ.