Канада надасть 151.7 мільйона доларів на гуманітарну допомогу, сільськогосподарський сектор, підтримку зусиль із розмінування та відповідальності за порушення прав людини, а також запровадить нові санкції проти осіб, які підтримують президента РФ Володимира Путіна.

Про це повідомляє пресслужба інтернет-представництва прем’єр-міністра Канади Джастіна Трюдо.

Водночас Канада надасть Україні кредит у розмірі 200 млн доларів через Міжнародний валютний фонд, щоб допомогти задовольнити нагальні потреби ліквідності.

На саміті лідери G7 взяли на себе зобов’язання об’єднатися, щоб підтримати уряд і народ України в боротьбі за мирне, квітуче та демократичне майбутнє. Зокрема, йдеться про продовження накладення “серйозних і прямих економічних санкцій на режим президента Путіна”.

Джастін Трюдо оголосив про нові санкції проти 34 осіб, які підтримують дії Путіна, і 48 структур у російському та білоруському секторах оборони. Додатково Канада введе санкції за дезінформацію, заборонить експорт технологій та імпорт деяких золотих товарів із Росії.