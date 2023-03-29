Цього року Канада надасть Україні кредит у розмірі 1,8 млрд доларів. Кошти скерують для підтримки бюджету.

Про це повідомило CBC.

Нині представлена пропозиція надати кошти знаходиться на розгляді у парламенті Канади. У випадку ухваленні рішення, кредит для України буде спрямований через Міжнародний валютний фонд.

Планується, що кошти допоможуть покрити дефіцит бюджету та оплатити соціальні послуги. Серед них медичні послуги для приблизно 5,3 мільйона внутрішньо переміщених осіб.

Також федеральний бюджет Канади окремо оголосив про виділення понад 60 млн доларів. Гуманітарну допомогу скерують на послуги з охорони психічного здоров’я, розмінування та інші заходи.

У проєкті бюджету Канади передбачено майже 126 млн доларів для підтримки переселенців з України у Канаді. В уряді звітували, що з січня 2022 року до країни прибуло 200 тисяч українців.