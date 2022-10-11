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Канада направить до Польщі 40 саперів для навчання українських військових – Reuters

Канада направить до Польщі додатково ще 40 бойових інженерів та саперів для допомоги у навчанні українських військових у межах зобов'язання щодо збільшення військової допомоги Україні.

Вівторок, 11 жовтня 2022, 16:39
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Про це повідомляє Reuters.

У повідомленні зазначається, що з 2015 року Збройні сили Канади навчили понад 33 тисячі українських військових, проте з лютого 2022 року призупинили деякі навчальні заходи.

“Сьогодні я оголошую, що найближчими тижнями Канада направить до Польщі близько 40 саперів, щоб допомогти Збройним силам Польщі навчити українських саперів інженерній розвідці, вибуховим роботам, мінуванню та розмінуванню”, – заявила міністерка оборони Канади Аніта Ананд.

Крім того, вона зазначила, що додаткове навчання доповнить канадське навчання нових українських новобранців у Сполученому Королівстві та канадське навчання українських військових використанню гаубиць M777, які Канада подарувала Україні.

Раніше повідомлялося, що у Великій Британії українські військові продовжують проходити навчання. Тренувальну місію відновили інструктори з Канади.

За словами сержанта-майора навчальної операції UNIFIER-UK Корі Озеркевича, для громадян Канади “неймовірна честь відновити навчання Сил Оборони України”.

“Разом із нашими союзниками у Сполученому Королівстві солдати Збройних сил Канади наразі проводять цілеспрямовану підготовку українських новобранців щодо індивідуальних і колективних військових навичок, які неминуче необхідні, щоб надати їм можливості захищати свою країну від російської агресії”, — йдеться у повідомленні.

Корі Озеркевич додав, що тренувальні групи складаються з висококваліфікованих, мотивованих і професійних військовослужбовців.

Теги: Велика Британія, допомога Україні, міжнародні відносини, навчання ЗСУ, підтримка України, повномасштабна війна, Польща, російські окупанти, російсько-українська війна - наслідки, українські захисники, Канада

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