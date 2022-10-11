Канада направить до Польщі 40 саперів для навчання українських військових – Reuters

Про це повідомляє Reuters.
У повідомленні зазначається, що з 2015 року Збройні сили Канади навчили понад 33 тисячі українських військових, проте з лютого 2022 року призупинили деякі навчальні заходи.
“Сьогодні я оголошую, що найближчими тижнями Канада направить до Польщі близько 40 саперів, щоб допомогти Збройним силам Польщі навчити українських саперів інженерній розвідці, вибуховим роботам, мінуванню та розмінуванню”, – заявила міністерка оборони Канади Аніта Ананд.
Крім того, вона зазначила, що додаткове навчання доповнить канадське навчання нових українських новобранців у Сполученому Королівстві та канадське навчання українських військових використанню гаубиць M777, які Канада подарувала Україні.
Раніше повідомлялося, що у Великій Британії українські військові продовжують проходити навчання. Тренувальну місію відновили інструктори з Канади.
За словами сержанта-майора навчальної операції UNIFIER-UK Корі Озеркевича, для громадян Канади “неймовірна честь відновити навчання Сил Оборони України”.
“Разом із нашими союзниками у Сполученому Королівстві солдати Збройних сил Канади наразі проводять цілеспрямовану підготовку українських новобранців щодо індивідуальних і колективних військових навичок, які неминуче необхідні, щоб надати їм можливості захищати свою країну від російської агресії”, — йдеться у повідомленні.
Корі Озеркевич додав, що тренувальні групи складаються з висококваліфікованих, мотивованих і професійних військовослужбовців.
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