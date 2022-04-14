14 квітня міністерка оборони Канади Аніта Ананд оголосила про спорядження близько 150 військовослужбовців з метою підтримки зусиль Варшави щодо надання допомоги тимчасово переміщеним особам з України.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

“Щоб допомогти подолати наростальну кризу на кордоні між Польщею та Україною, я оголошую про розгортання до 150 військовослужбовців канадських Збройних сил, які допоможуть Польщі підтримати та допомогти українцям, котрі рятуються від насильства”, – зазначила Ананд.

Україномовні очолюватимуть найбільший компонент Збройних сил Канади у процесингових центрах у Польщі, щоб забезпечити загальну підтримку, духовні послуги та обмежену медичну допомогу.

Окрім того, декілька канадських військ також розгорнуть для підтримки гуманітарної групи під керівництвом Польщі, а третя група діятиме як зв’язок між польськими силами оборони та канадськими імміграційними посадовцями, щоб сприяти переселенню “тисяч українців” до Канади.

Канада виділить ще 396 мільйонів доларів США (500 мільйонів у канадських доларах) на військову допомогу Україні на додачу до 87 мільйонів доларів (110 мільйонів у канадських доларах), які вже пообіцяли, “щоб наші українські друзі мали техніку, яка їм потрібна для продовження бою в цій війні й перемогти”, наголосила міністерка.