Про це повідомляє американський телеканал CNN.
“Щоб допомогти подолати наростальну кризу на кордоні між Польщею та Україною, я оголошую про розгортання до 150 військовослужбовців канадських Збройних сил, які допоможуть Польщі підтримати та допомогти українцям, котрі рятуються від насильства”, – зазначила Ананд.
Україномовні очолюватимуть найбільший компонент Збройних сил Канади у процесингових центрах у Польщі, щоб забезпечити загальну підтримку, духовні послуги та обмежену медичну допомогу.
Окрім того, декілька канадських військ також розгорнуть для підтримки гуманітарної групи під керівництвом Польщі, а третя група діятиме як зв’язок між польськими силами оборони та канадськими імміграційними посадовцями, щоб сприяти переселенню “тисяч українців” до Канади.
Канада виділить ще 396 мільйонів доларів США (500 мільйонів у канадських доларах) на військову допомогу Україні на додачу до 87 мільйонів доларів (110 мільйонів у канадських доларах), які вже пообіцяли, “щоб наші українські друзі мали техніку, яка їм потрібна для продовження бою в цій війні й перемогти”, наголосила міністерка.
- Нагадаємо, більшість членів федерального парламенту Канади підтримали попереднє рішення щодо безвізового режиму з Україною та засудили російську агресію проти Української держави.
- Раніше Президент України Володимир Зеленський під час відеозвернення до спільного засідання уряду та парламенту Канади закликав політиків та чиновників зробити більше задля захисту України. Окремо Зеленський звернувся до прем’єр-міністра Канади Джастіна Трюдо, розповівши про бомбардування України.
- Ще у березні Канада закрила свій авіаційний простір для білоруських літаків через підтримку Білоруссю російського вторгнення в Україну.