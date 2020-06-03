Про це повідомляє Reuters.
Дві великі канадські телекомунікаційні компанії Bell Canada і Telus Corp об’єдналися зі шведською компанією Ericsson (ERICb.ST) і фінською Nokia Oyj. Іноземні компанії стануть постачальниками необхідного обладнання.
До цього німецька компанія Telefonica Deutschland вибрала Ericsson для створення мобільної мережі 5G в Німеччині.
Також треба буде вирішити питання щодо надання обладнання Huawei для фінської і шведської компаній.
Саме китайська компанія Huawei стала причиною економічної війни між США і Китаєм. Американський уряд звинуватив компанію в шпигунстві для Пекіна.
- Раніше у Білому домі прийняли рішення не видавати американським компаніям ліцензії для відновлення співпраці з китайською компанією Huawei при закупівлі технологічного обладнання.