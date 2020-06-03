У Канаді вирішили відмовитися від послуг китайської компанії Huawei Technologies для створення мережі 5G. Замість неї завдання виконають шведська компанія Ericsson і фінська - Nokia.

Про це повідомляє Reuters.

Дві великі канадські телекомунікаційні компанії Bell Canada і Telus Corp об’єдналися зі шведською компанією Ericsson (ERICb.ST) і фінською Nokia Oyj. Іноземні компанії стануть постачальниками необхідного обладнання.

До цього німецька компанія Telefonica Deutschland вибрала Ericsson для створення мобільної мережі 5G в Німеччині.

Також треба буде вирішити питання щодо надання обладнання Huawei для фінської і шведської компаній.

Саме китайська компанія Huawei стала причиною економічної війни між США і Китаєм. Американський уряд звинуватив компанію в шпигунстві для Пекіна.