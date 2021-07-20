Канада відкриє кордони для вакцинованих американців з 9 серпня та для туристів з інших країн - у вересні.

Про це повідомляє американське видання The Washington Post.

Відповідне рішення оприлюднив уряд Канади. Тепер Оттава чекає на такі ж кроки з боку Вашингтона.

Аби потрапити до Канади, туристам потрібно мати вакцину проти коронавірусу. Другу дозу потрібно отримати як мінімум за 14 днів до того, як планується в’їзд до Канади.

Як перший крок, з 9 серпня в Канаду зможуть приїжджати американські громадяни й резиденти США. Ті, хто збираються приїхати в Канаду, мають бути повністю вакциновані проти коронавірусу.

Якщо цей крок себе виправдає, до 7 вересня Канада відкриє свої кордони для інших іноземних туристів.

Окрім обов’язкової вакцинації, всі туристи мають використовувати ArriveCAN, спеціальний застосунок для відправлення контактної інформації про туристів. Прикордонна служба перевірить, чи має право конкретний громадянин приїжджати до Канади та дасть відповідь. Також після цієї заявки буде прийнято рішення щодо того, чи потрібно тій чи іншій особі проходити карантин після перетину кордону.

Особлива програма діятиме для пілотів. Всі рейси направлятимуть в чотири аеропорти: міжнародний аеропорт Монреаль-Трюдо, міжнародний аеропорт Торонто Пірсон, міжнародний аеропорт Калгарі, міжнародний аеропорт Ванкувера.

Після 9 серпня пасажиропотік збільшиться, тому Канада дозволить літакам приземлятися ще в п’яти додаткових аеропортах:

міжнародний аеропорт Галіфакс Стефілд;

міжнародний аеропорт Квебека імені Жана Лесажа;

міжнародний аеропорт Оттави Макдональд-Картьє;

Вінніпезький міжнародний аеропорт імені Джеймса Армстронга Річардсона;

міжнародний аеропорт Едмонтона.

Безпосередньо перед в’їздом до Канади, всі туристи мають пройти молекулярний тест на COVID-19, навіть якщо вони повністю вакциновані проти коронавірусу. Але після 9 серпня почнуть діяти скоректовані правила щодо проходження тестування. Що вони передбачають – поки невідомо.

Якщо турист надасть неправдиву інформацію щодо вакцинації проти коронавірусу, йому загрожуватиме штраф розміром до 750 тисяч доларів чи шість місяців арешту. За порушення карантину туристів можуть оштрафувати на 5 тис. доларів на день.