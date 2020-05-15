Уряд Канади не поспішає з рішенням щодо відкриття кордонів в умовах пандемії, бо зосереджений на запускові деяких секторів економіки.

Про це заявив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, повідомляє Los Angeles Times.

Голова уряду зазначив, що в Канаді всі сили зосереджені на зменшенні кількості інфікованих COVID-19 для перезапуску певних секторів економіки.

“Важливим елементом недопущення другої хвилі інфікування, що може бути серйозніша тієї, яку ми долаємо зараз, стане запобігання проникнення вірусу з-за меж Канади, як тільки ми візьмемо його під контроль всередині країни. Тому ми будемо дуже обачними у відновленні міжнародних подорожей (в тому числі в США), поки не відчуємо, що прийшов час”, – заявив Трюдо.

Канада планує тримати кордони закритими ще, як мінімум, протягом шести тижнів.

Як пом’якшення заходів карантину, Канада планує відновити деяку частини торгових відносин з США.

Раніше торгівлю між країнами вимірювали понад мільйоном доларів в хвилину або 1,2 мільйонами робочих місць в штаті Каліфорнія.

Прикордонні обмеження між США і Канадою тривають вже вісім тижнів. Вони можуть залишитися закритими аж до 21 червня.

Трюдо висловив стурбованість тим, що вірус в американських штатах, що межують з Канадою, особливо в Вашингтоні, Мічигані і Нью-Йорку, становлять небезпеку для його громадян.