Канада передасть Україні понад 20 тисяч штурмових гвинтівок та більш ніж 2 мільйони боєприпасів.

Про це повідомила міністерка оборони Канади Аніта Ананд у Twitter.

Відтак очільниця Міноборони Канади оголосила про додаткову військову допомогу Україні від компанії Colt Canada.

“Ми відправляємо 21 тисячу штурмових гвинтівок, 38 кулеметів та понад 2,4 мільйона боєприпасів. Ця зброя допоможе Україні захистити себе та наші спільні цінності”, – написала Аніта Ананд.

Зазначимо, що сьогодні, 11 квітня, прем’єр-міністр Денис Шмигаль з робочим візитом приїхав до Канади. Надалі він має вирушити до США.

Очільник українського уряду зустрінеться з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо та віцепрем’єр-міністеркою – міністеркою фінансів Канади Христею Фріланд.

“За підсумками зустрічі з прем’єр-міністром Канади планується підписання двосторонніх документів”, – йдеться у повідомленні Кабміну.

Після цього прем’єр відвідає США. Він візьме участь в щорічному форумі Spring Meetings.

Також у Вашингтоні Шмигаль має зустрітися з міністром оборони США Ллойдом Остіном, міністеркою торгівлі США Джиною Раймондо, міністеркою фінансів Джанет Єллен, а також із керівництвом МВФ, Світового банку, Європейського інвестиційного банку тощо.