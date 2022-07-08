Про це повідомляє пресслужба міністерства закордонних справ Канади. 

Зокрема, у списку – Володимир Гундяєв (патріарх Кирил), речниця міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова та пропагандистка Ольга Скабєєва.

Водночас до санкційного переліку юридичних осіб потрапили: “Роскомнадзор”, “Россия 1”, “НТВ”, “Россия 24”, Vesti.Ru, RT, Sputnik, “Россотрудничество”, інформагентства ТАСС і REGNUM, “Газпром медіа”, “Национальная медиа группа”, Всероссиийская государственная телевизионная и радиовещательная компания, “Смотрим”.

Також уряд Канади заборонив Росії експорт деяких видів золота. 

Всього держава запровадила санкції проти 239 російських компаній та 849 росіян. 