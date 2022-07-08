Про це повідомляє пресслужба міністерства закордонних справ Канади.
Зокрема, у списку – Володимир Гундяєв (патріарх Кирил), речниця міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова та пропагандистка Ольга Скабєєва.
Водночас до санкційного переліку юридичних осіб потрапили: “Роскомнадзор”, “Россия 1”, “НТВ”, “Россия 24”, Vesti.Ru, RT, Sputnik, “Россотрудничество”, інформагентства ТАСС і REGNUM, “Газпром медіа”, “Национальная медиа группа”, Всероссиийская государственная телевизионная и радиовещательная компания, “Смотрим”.
Також уряд Канади заборонив Росії експорт деяких видів золота.
Всього держава запровадила санкції проти 239 російських компаній та 849 росіян.
- Через санкції видобуток нафти в межах російського проєкту “Сахалін-1” скоротився до 10 тисяч барелів на добу.
- Навіть якщо санкції проти РФ призведуть до ФРН до труднощів у енергопостачанні, погіршення бізнесу та подорожчання електрики — більшість німців підтримують їх, свідчить соціологічне опитування Deutschlandtrend.
- Міжнародна інвестиційна компанія “LetterOne” – засновниками якої є низка російських олігархів, які потрапили під західні санкції – подає до суду на приватну інвестиційну фірму “Pamplona Capital Management”. Остання керує коштами “LetterOne” на суму близько 5 млрд доларів, однак хоче розірвати зв’язки з компанією після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.
- Національне агентство з питань запобігання корупції підготувало новий список із 800 фізичних та юридичних осіб, котрі підтримують повномасштабну війну проти України.