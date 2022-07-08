скоротився до 10 тисяч барелів на добу.

Через санкції видобуток нафти в межах російського проєкту “Сахалін-1”

якщо санкції проти РФ призведуть до ФРН до труднощів у енергопостачанні, погіршення бізнесу та подорожчання електрики — більшість німців підтримують їх

Міжнародна інвестиційна компанія “LetterOne” – засновниками якої є низка російських олігархів, які потрапили під західні санкції –

подає до суду на приватну інвестиційну фірму “Pamplona Capital Management”

. Остання керує коштами “LetterOne” на суму близько 5 млрд доларів, однак хоче розірвати зв’язки з компанією після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.