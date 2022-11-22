Про це інформує The Guardian.

Компанії, проти яких ввели санкції, займаються військовим виробництвом, технологіями, машинобудуванням, банківською діяльністю та залізничним транспортом.

Як наголошується в заяві канадського МЗС, Серед чиновників були зокрема співучасником дислокації та транспортування російського військового персоналу та обладнання, залучених до вторгнення в Україну.

У своїй заяві міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі звинуватила режим самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка в тому, що він “дозволив своїй території стати стартовим майданчиком для кричущих нападів Росії на Україну”.

Зокрема, режим Лукашенка “сприяв порушенням прав людини руками російського режиму у таких місцях, як Буча, Ізюм і Маріуполь, і спричинив біль і страждання мільйонів по всьому світу, унаслідок використання президентом Путіним продовольства та енергії як зброї”, — додала Мелані Жолі.