Сьогодні, 21 квітня, міністерка оборони Канади Аніта Ананд оголосила про надання Україні нового пакету військової допомоги на суму близько 39 млн канадських доларів (28,9 млн доларів США).

Про це йдеться у повідомленні Міністерства оборони Канади.

Відтак нова військова допомога включає внесок до Трастового фонду Комплексного пакету допомоги Україні (CAP) у розмірі близько 34,6 млн канадських доларів, що допоможе забезпечити Україну паливом та іншими необхідними матеріалами.

За даними відомства, Україна отримає 40 снайперських гвинтівок калібру 50, боєприпаси від Prairie Gun Works, 16 радіостанцій для супроводу танка Leopard 2 від компанії L3Harris Technologies.

“Пожертви і підтримка, оголошені Канадою сьогодні, допоможуть забезпечити Україну всім необхідним для захисту її суверенітету, незалежності і територіальної цілісності”, – прокоментувала очільниця Міноборони Аніта Ананд.

Також вона зазначила, що всі вісім основних бойових танків Leopard 2, які Канада передала Україні, вже доставлені до Польщі. Також Канада направила трьох інструкторів з вогневої підготовки, щоб допомогти в навчанні українських танкових екіпажів.

Крім того, Аніта Ананд підтвердила недавню заяву Канади про передачу ЗСУ понад 21 000 одиниць стрілецької зброї, у тому числі штурмових гвинтівок, кулеметів та понад 2,4 мільйона набоїв до стрілецької зброї.