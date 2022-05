Канада організовує чартерні авіарейси для переселенців з України

Про це повідомив міністр з питань імміграції Канади Шон Фрейзер.

Літаки з українськими переселенцями будуть доставлені в Манітобу, Квебек і Нову Шотландію в травні й червні відповідно до Канадсько-українського дозволу на екстрені подорожі (CUAET).

Рейси для осіб, затверджених CUAET, вилетять з Польщі. Перший планується приземлитися у Вінніпезі 23 травня, другий – у Монреалі – 29 травня, а третій – у Галіфаксі 2 червня.

Він також додав, що Канада робить все можливе, щоб підтримати українців до та після прибуття.

These flights, along with new Ukraine2Canada Travel Fund, will support even more Ukrainians in getting to safety, as we continue to work with partners to ensure they feel at home once they arrive.

ℹ️ https://t.co/y6ACrvspp0

— Sean Fraser (@SeanFraserMP) May 11, 2022