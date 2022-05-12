Канада організовує чартерні авіарейси для переселенців з України

Про це повідомив міністр з питань імміграції Канади Шон Фрейзер.
Літаки з українськими переселенцями будуть доставлені в Манітобу, Квебек і Нову Шотландію в травні й червні відповідно до Канадсько-українського дозволу на екстрені подорожі (CUAET).
Рейси для осіб, затверджених CUAET, вилетять з Польщі. Перший планується приземлитися у Вінніпезі 23 травня, другий – у Монреалі – 29 травня, а третій – у Галіфаксі 2 червня.
“Ці рейси разом із новим фондом “Ukraine2Canada Travel Fund” допоможуть ще більшій кількості українців дістатися до безпеки, оскільки ми продовжуємо працювати з партнерами, аби вони відчували себе як вдома після прибуття”, — зазначив Фрейзер.
Він також додав, що Канада робить все можливе, щоб підтримати українців до та після прибуття.
These flights, along with new Ukraine2Canada Travel Fund, will support even more Ukrainians in getting to safety, as we continue to work with partners to ensure they feel at home once they arrive.
— Sean Fraser (@SeanFraserMP) May 11, 2022
- Нагадаємо, що після візиту в Київську область прем’єра Канади Джастіна Трюдо країна скасувала всі мита для українських товарів. Рішення ухвалили на рік у межах економічної допомоги.
- У квітні парламент Канади одноголосно визнав російську агресію в Україні актом геноциду.
- Зокрема 8 травня Трюдо на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським заявив про відновлення роботи посольства Канади в Києві.