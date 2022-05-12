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Канада організовує чартерні авіарейси для переселенців з України

У Канаді організовують три чартерні авіарейси для перевезення вимушено переміщених українців.

Четвер, 12 травня 2022, 09:28
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Про це повідомив міністр з питань імміграції Канади Шон Фрейзер.

Літаки з українськими переселенцями будуть доставлені в Манітобу, Квебек і Нову Шотландію в травні й червні відповідно до Канадсько-українського дозволу на екстрені подорожі (CUAET).

Рейси для осіб, затверджених CUAET, вилетять з Польщі. Перший планується приземлитися у Вінніпезі 23 травня, другий – у Монреалі – 29 травня, а третій – у Галіфаксі 2 червня.

“Ці рейси разом із новим фондом “Ukraine2Canada Travel Fund” допоможуть ще більшій кількості українців дістатися до безпеки, оскільки ми продовжуємо працювати з партнерами, аби вони відчували себе як вдома після прибуття”,  — зазначив Фрейзер.

Він також додав, що Канада робить все можливе, щоб підтримати українців до та після прибуття.

Теги: CUAET, Ukraine2Canada Travel Fund, війна, міграція, переселенці, підтримка України, російська агресія, російсько-українська війна, Шон Фрейзер, Канада

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