Канада організовує чартерні авіарейси для переселенців з України

У Канаді організовують три чартерні авіарейси для перевезення вимушено переміщених українців.

Про це повідомив міністр з питань імміграції Канади Шон Фрейзер.

Літаки з українськими переселенцями будуть доставлені в Манітобу, Квебек і Нову Шотландію в травні й червні відповідно до Канадсько-українського дозволу на екстрені подорожі (CUAET).

Рейси для осіб, затверджених CUAET, вилетять з Польщі. Перший планується приземлитися у Вінніпезі 23 травня, другий – у Монреалі – 29 травня, а третій – у Галіфаксі 2 червня.

“Ці рейси разом із новим фондом “Ukraine2Canada Travel Fund” допоможуть ще більшій кількості українців дістатися до безпеки, оскільки ми продовжуємо працювати з партнерами, аби вони відчували себе як вдома після прибуття”, — зазначив Фрейзер.

Він також додав, що Канада робить все можливе, щоб підтримати українців до та після прибуття.