США тривалий час залишалися лідером за кількістю щеплень проти коронавірусу, але тепер першість у Канади. В США вакцину проти коронавірусу отримали 48,05% населення, а в Канаді - 48,45%.

Про це повідомляє BBC.

Очільник канадського уряду Джастін Трюдо сказав стосовно цього, що якщо кампанія з вакцинації й далі рухатиметься такими темпами, то найближчим часом можна буде розглянути питання щодо відкриття кордонів після 16-місячного локдауну.

Однак, у США рівень вакцинації почав знижуватися. Це пояснюють появою нових випадків зараження.

Президенту США Джо Байдену не вдалося реалізувати амбітну мету — вакцинувати щонайменше 70% американців хоча б однією дозою вакцини проти коронавірусу до Дня незалежності, 4 липня. По одній дозі вакцини проти коронавірусу, на сьогодні, отримали майже 68% дорослих американців.

Досі в американських штатах проводять різноманітні акції та розіграші, аби заохотити громадян отримати щеплення проти коронавірусу. Зокрема, в штатах Мічиган, Огайо та Каліфорнія проводять лотереї для тих, хто вакцинувався. Пропагандою вакцинації займаються знаменитості та голлівудські зірки.

У Канаді загальна статистика вакцинації також зменшилася. Лише у двох регіонах на півночі країни рівень вакцинації населення хоча б однією дозою вакцини становить 72 % – 75 %. Серед всього дорослого населення майже 80% отримали хоча б по одній дозі вакцини.

Канада стала лідером з темпів вакцинації серед країн “Великої двадцятки”. У світовому рейтингу, в Канади 15 позиція, а в США – 16.