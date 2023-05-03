Канада передала Україні обладнання для розмінування на понад 16 млн доларів

Україна отримала від Канади першу партію обладнання для розмінування загальною вартістю 22,5 мільйона канадських доларів (близько 16,53 мільйона доларів США).

Про це інформує пресслужба посольства Канади в Україні у Twitter.

“Канада передала Державній службі України з надзвичайних ситуацій першу партію обладнання для розмінування загальною вартістю 22,5 млн канадських доларів. Ці транспортні засоби будуть використовуватись для розмінування сільськогосподарських угідь, аби відновити їхнє використання й сприяти зміцненню продовольчої безпеки”, – йдеться у повідомленні посольства Канади в Україні.

Зазначимо, що нещодавно міністр оборони України Олексій Резніков показав, як на завданні працює робот-собака, якого використовують для розмінування.

За словами міністра, робота використовують для гуманітарних місій, а також для розмінування територій.

“Важливими є не тільки бойові завдання. Рятувальні операції, гуманітарне розмінування – це все вбереже життя українців”, – додав Олексій Резніков.

Зокрема, робот навчився імітувати поведінку справжніх собак. До прикладу, на відеоролику він присідає на передні та задні “лапи”, доки Резніков сидить навпроти та говориться йому слово “паляниця”.

Міністр назвав робота “грайливим”.

Він зазначив, що українці “дійсно просунулися” у напрямку передових розробок, безпілотних технологій та автоматизованих систем керування. На його думку, нині сучасні креативні рішення “народжуються і в гаражах”, як колись починали “бізнес-гіганти” – розробники Стів Джобс, Стів Возняк та Білл Гейтс.