Канада передала Україні понад 25 тонн гуманітарної допомоги

Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.
Український міністр оголосив про передачу гумвантажів під час зустрічі з міністром природних ресурсів Канади Джонатаном Вілкінсоном.
“Україна вже отримала 7 вантажів гуманітарної допомоги від канадської сторони загальною вагою понад 25 тонн! Наразі очікуємо вкрай потрібні енергосектору трансформатори різного класу напруги, які запропонували наші канадські партнери”, — зазначив Галущенко.
За його словами, він обговорив з Джонатаном Вілкінсоном необхідність розширення санкцій на російську ядерну галузь. Під зустрічі вони порушили питання перспективних проєктів на майбутнє, а також подальшу співпрацю щодо відновлення вітчизняного енергосектору та підготовки до наступної зими.
- Цього року Канада надасть Україні кредит у розмірі 1,8 млрд доларів. Кошти скерують для підтримки бюджету.
- Канада надасть Україні близько 2,2 млн доларів США на розмінування територій. Ще Україна отримає електричні трансформатори для відновлення енергомережі.