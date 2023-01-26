Канада приєдналася до Німеччини та інших союзників та оголосила про передачу Україні 4 танків Leopard на тлі повномасштабного вторгнення Росії на територію нашої держави.

Про це повідомила пані посол України в Канаді Юлія Ковалів.

За її словами, Канада долучається до танкової коаліції та передає перші 4 танки Leopard.

Ковалів додає, що північноамериканська країна допоможе з тренуваннями українських військових по використанню таких танків.

Також пані посол України подякувала за перший крок в цьому напрямку та наголосила, що країна “очікує подальшої плідної співпраці на танковій ниві”.

Нагадаємо, що 25 січня, канцлер Німеччини Олаф Шольц оголосив, що його уряд надасть Україні бойові танки Leopard 2, а також схвалить запити інших країн на реекспорт.

Окрім того, німецький оборонний концерн Rheinmetall може передати Україні велику кількість боєприпасів до танків Leopard 2.