Сьогодні, 18 січня, під час візиту до Києва міністерка оборони Канади Аніта Ананд повідомила про надання Україні 200 бронетранспортерів.

Про це йдеться на офіційному сайті уряду Канади.

У повідомленні зазначається, що міністерка оборони Аніта Ананд повідомила, що Канада надасть Україні 200 бронетранспортерів Senator. Цей новий пакет військової допомоги відповідає конкретному запиту України щодо цих транспортних засобів, які закуповуються у канадської компанії Roshel, розташованої в Міссісаузі, Онтаріо.

Ця допомога оцінюється в понад 90 мільйонів доларів і надається в межах додаткової військової допомоги Україні на 500 мільйонів доларів, про яку прем’єр-міністр Трюдо оголосив у листопаді 2022 року.

Крім цього, під час зустрічі міністерка оборони Канади Аніта Ананд і міністр оборони України Олексій Резніков обговорили, як Канада може продовжувати задовольняти нагальні оборонні потреби України.

Олексій Резніков високо оцінив надання Канадою військової допомоги у понад 1 мільярда доларів США, наданої Україні з лютого 2022 року. Ця допомога містить у собі національну вдосконалену зенітно-ракетну систему (NASAMS) із відповідними боєприпасами, 39 броньованих машин бойової підтримки, протитанкову зброю, гаубиці M777 та пов’язані з ними боєприпаси тощо.

Своєю чергою Аніта Ананд рішуче засудила атаки Росії на українські населені пункти та критичну інфраструктуру. Також міністерка повторила, що Канада продовжуватиме надавати Україні оборонні можливості, необхідні їй для боротьби та перемоги.

Крім цього, Аніта Ананд поінформував міністра Резнікова про хід операції UNIFIER – місії Канади з навчання українського військових, яка зараз діє у Великій Британії та Польщі. Приблизно 230 військовослужбовців канадських збройних сил наразі задіяні в операції UNIFIER, яка підготувала понад 35 000 українських військових з моменту її початку у 2015 році.

Також сторони обговорили майбутню участь у цьому тижневому засіданні Контактної групи з питань оборони України (UDCG), яке заплановано на п’ятницю, 20 січня 2023 року, на авіабазі Рамштайн у Німеччині.

Міністри погодилися з важливістю UDCG як форуму, де партнери України можуть почути безпосередньо від українських посадовців про найнагальніші потреби країни в обороні, одночасно ініціюючи довгострокове стратегічне планування.

“Коли я відвідала Україну майже рік тому, я побачила країну, повну талановитих, амбітних людей, які просто хочуть жити в мирі та безпеці. Їхня любов до свободи надихала мене тоді, а сьогодні вона надихає весь світ. Під час сьогоднішнього продуктивного візиту до Києва я зустрілася з українськими офіційними особами, зокрема з моїм другом і колегою, міністром Олексієм Резніковим, щоб дізнатися про найнагальніші безпекові потреби України та підтвердити непохитну підтримку Канади. Сьогоднішня передача 200 броньованих машин демонструє нашу постійну відданість безпеці українського народу”, – заявила міністерка оборони Канади Аніта Ананд.

Довідково. БТР Senator – це транспортні засоби безпеки, які легко маневрені та адаптовані. Транспортні засоби пропонують найсучасніші, найкращі у своєму класі технології, і на них можна легко встановити зброю. БТР Senator дозволяють безпечно транспортувати персонал і обладнання, а також медичну евакуацію. Броня транспортних засобів допоможе захистити війська, коли вони не зможуть уникнути небезпеки.