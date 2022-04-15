Уряд Канади передасть Україні партію військової допомоги вартістю у 500 мільйонів доларів. Серед заявленого - броньовані машини Senator та бронетранспортери Coyote і Bison.

Про це повідомляє National Post.

Як зазначено у виданні, президент України Володимир Зеленський у розмові з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо звертався з проханням надати бронетехніку та винищувачі. Літаки, як пояснив Трюдо, Оттава не зможе передати, а от бронетехніку – залюбки.

Наразі уряд Канади – на завершальній стадії визначення постачальника броньованої техніки. Очікується, що це буде компанія Roshel, яка виграє перший контракт на постачання бронетранспортерів Senator APC. Також канадські ЗС виводять з експлуатації близько 85 легких броньованих автомобілів Coyote (LAV) та 32 броньовані автомобілі швидкої допомоги Bison.

Довідка. Senator APC – це бронетранспортер, розроблений для правоохоронних органів та прикордонного патрулювання. Може витримувати ураження снарядами калібру до 50 мм, має вибухозахищений кузов, а також систему захисту від хімічних та біологічних атак.

Coyote та Bison – це бронетранспортери, розроблені General Dynamics Land Systems. Bison використовується для транспортування, як броньована “швидка”, командний пункт, або машина технічного обслуговування. А Coyote – як машина розвідки та спостереження.