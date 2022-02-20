Як повідомила очільниця канадського міністерства закордонних справ (МЗС) Мелані Жолі, Канада вже підготувала проти Росії новий пакет санкцій. Його запровадять негайно, якщо Росія почне вторгнення до України.

Про це Мелані Жолі розповіла в інтерв’ю канадській газеті National Post.

За словами канадської міністерки, нові обмеження проти Російської Федерації були обговорені зі США, Великою Британією, Австралією. Також інформацією щодо нових антиросійських санкцій Канада ділилась із Європейським Союзом.

“Ми хотіли впевнитись, що діємо спільно та комплексно. Ми можемо ввести санкції у перший же день російського вторгнення та будемо посилювати їх, якщо Росія не відступить та продовжить ескалацію”, – наголосила Жолі.

Водночас у своєму інтерв’ю Жолі відмовилась розповідати, які обмеження внесли до нового санкційного пакета. Вона лише зазначила, що йдеться про обмеження “по типу Магнітського”, тобто про заморожування активів та заборону на в’їзд до Канади окремим особам.

Проте, як зазначила очільниця МЗС Канади, цю кризу ще можна вирішити дипломатичним шляхом.

За словами Жолі, Канада, як і США, володіє інформацією, що РФ хоче провести в Україні “операцію під чужим прапором”, щоб розпочати вторгнення. Вона додала, що ні Україна, ні Захід не провокують Кремль на агресивні дії.