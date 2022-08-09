Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко у Telegram.

Посадовець розповів про проведення предметної дискусії з Надзвичайним і Повноважним Послом Канади в Україні Ларисою Ґаладзою. Він висловив подяку за оцінку українського плану відбудови Fast Recovery plan.

“Канада зацікавлена у відновленні Черкащини. Там, після початку повномасштабної війни, активно працює Канадський Червоний Хрест, надаючи допомогу внутрішньо переміщеним особам та людям вразливих категорій”, — зазначив він.

Кирило Тимошенко додав, що президент Володимир Зеленський переконує партнерів долучатися до відбудови. Він закликав допомогати регіонам, які потерпають від наслідків російської агресії, вже зараз.

Керівник ОПУ впевнений, що розпочати роботи вже зараз важливо для побудови й укріплення партнерства в майбутньому. Зокрема стосовно відбудови зв’язків між бізнесом, суспільством та громадськими ініціативами.