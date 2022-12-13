Уряд Канади вирішив подарувати Україні 50 освітлювальних веж. Допомога призначена для того, щоб спростити енергетикам ремонт мережі у нічний час.

Про це повідомила посол України в Канаді Юлія Ковалів.

15 генераторних освітлювальних веж вже прибули в Україну. Обладнання заввишки вісім метрів.

“Загалом наші друзі та партнери з Canada-Ukraine Foundation до Нового року передадуть 50 таких установок, аби наші енергетики мали змогу працювати вдень і вночі”, — розповіла пані посол.

Останніми тижнями країни-партнери передають до України генератори та інше обладнання для ремонту електромереж. У такий спосіб вони допомагають впоратися з наслідками ракетних ударів РФ по енергетичних об’єктах.

Також до допомоги долучилися Естонія, Франція та Нідерланди. Зокрема Таллінн ухвалив передати ще 11 автобусів з генераторами і енергетичним обладнанням, Париж — передав 100 генераторів середньої потужності. Водночас Осло анонсувало надання трансформаторів, комутаційних компонентів та кабелів.