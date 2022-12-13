Про це повідомила посол України в Канаді Юлія Ковалів.
15 генераторних освітлювальних веж вже прибули в Україну. Обладнання заввишки вісім метрів.
“Загалом наші друзі та партнери з Canada-Ukraine Foundation до Нового року передадуть 50 таких установок, аби наші енергетики мали змогу працювати вдень і вночі”, — розповіла пані посол.
Останніми тижнями країни-партнери передають до України генератори та інше обладнання для ремонту електромереж. У такий спосіб вони допомагають впоратися з наслідками ракетних ударів РФ по енергетичних об’єктах.
Також до допомоги долучилися Естонія, Франція та Нідерланди. Зокрема Таллінн ухвалив передати ще 11 автобусів з генераторами і енергетичним обладнанням, Париж — передав 100 генераторів середньої потужності. Водночас Осло анонсувало надання трансформаторів, комутаційних компонентів та кабелів.
- Сполучені Штати Америки надіслали до України першу частину обладнання для енергетичної допомоги. Воно має загальну вартість 13 мільйонів доларів.
- Норвегія підписала угоду про надання Україні 1 мільярда норвезьких крон, що еквівалентно близько 100 мільйонам доларів. Кошти спрямують на відновлення пошкодженої інфраструктури внаслідок російських обстрілів.
- НЕК “Укренерго” зможе залучити до відновлення енергетичної інфраструктури близько 400 мільйонів євро. Кошти спрямують для закупівлі критично необхідного обладнання, яка пошкоджена внаслідок російських атак.