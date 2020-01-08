Про це йдеться в заяві Трюдо, опублікованому 8 січня.
Як повідомлялося раніше, Офіс Генерального прокурора України почав розслідування катастрофи Boeing-737 в Ірані, в результаті якої загинули 176 осіб.
У свою чергу прем’єр-міністр Канади запевнив, що уряд Канади готовий надавати допомогу в розслідуванні.
“Наш уряд буде продовжувати тісно співпрацювати зі своїми міжнародними партнерами, щоб забезпечити ретельне розслідування цієї катастрофи, щоб відповісти на питання канадців”, — заявив Трюдо.
Також прем’єр-міністр висловив співчуття рідним і близьким загиблих в авіакатастрофі.
“Від імені уряду Канади Софі (дружина Трюдо — ред.) та я висловлюємо глибокі співчуття тим, хто втратив сім’ю, друзів та близьких у цій трагедії. … Ми також приєднуємося до інших країн, які оплакують втрату громадян”, — додав він.
Як повідомлялося раніше, в ніч на 8 січня незадовго після зльоту з Тегерана (Іран) літак української компанії МАУ, Boeing 737, зазнав аварії. На борту, за попередньою інформацією, перебувало 176 осіб. Ніхто не вижив.
- В результаті аварії Boeing-737 в Ірані загинули громадяни 7 країн, серед них 11 українців (двоє пасажирів і 9 членів екіпажу) та 63 громадянина Канади. #Букви зібрали інформацію про загиблих українців.
- Після трагедії компанія “Міжнародні авіалінії України” прийняла рішення скасувати рейси в Іран на невизначений термін.
- Сьогодні ввечері в Іран вилетить літак з експертами та представниками українських силових відомств для участі в розслідуванні катастрофи літака Boeing-737.