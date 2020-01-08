Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що канадська влада готова допомогти Україні в розслідуванні катастрофи українського літака Boeing 737-800.

Про це йдеться в заяві Трюдо, опублікованому 8 січня.

Як повідомлялося раніше, Офіс Генерального прокурора України почав розслідування катастрофи Boeing-737 в Ірані, в результаті якої загинули 176 осіб.

У свою чергу прем’єр-міністр Канади запевнив, що уряд Канади готовий надавати допомогу в розслідуванні.

“Наш уряд буде продовжувати тісно співпрацювати зі своїми міжнародними партнерами, щоб забезпечити ретельне розслідування цієї катастрофи, щоб відповісти на питання канадців”, — заявив Трюдо.

Також прем’єр-міністр висловив співчуття рідним і близьким загиблих в авіакатастрофі.

“Від імені уряду Канади Софі (дружина Трюдо — ред.) та я висловлюємо глибокі співчуття тим, хто втратив сім’ю, друзів та близьких у цій трагедії. … Ми також приєднуємося до інших країн, які оплакують втрату громадян”, — додав він.

Як повідомлялося раніше, в ніч на 8 січня незадовго після зльоту з Тегерана (Іран) літак української компанії МАУ, Boeing 737, зазнав аварії. На борту, за попередньою інформацією, перебувало 176 осіб. Ніхто не вижив.