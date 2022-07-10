Про це інформує міжнародне інформаційне агентство Reuters.

Уряд Канади видав “обмежений за часом і можливий для відкликання дозвіл”, щоб звільнити турбіни від російських санкцій. У відомстві заявили, що цей крок підтримає “можливість Європи отримати доступ до надійної та доступної енергії, оскільки вони продовжують відмовлятися від російської нафти і газу”.

Російський “Газпром” минулого місяця скоротив пропускну спроможність уздовж трубопроводу “Північний потік-1” з Росії до Європи лише до 40% від звичайного рівня, посилаючись на затримку повернення обладнання, яке обслуговує німецька Siemens Energy в Канаді.

Канада заявила, що “за відсутності необхідного постачання природного газу економіка Німеччини постраждає від значних труднощів, а самі німці будуть під загрозою того, що не зможуть опалювати свої будинки з наближенням зими”.

Олександра Чичій, національна президентка Конгресу українців Канади, заявила в суботній заяві, що “наша спільнота глибоко розчарована рішенням канадського уряду піддатися російському шантажу”.

Група заявила, що Канада створює “небезпечний прецедент, який призведе до послаблення режиму санкцій, накладених на Росію”.

Турбіну спочатку відправлять до Німеччини, яка потім доставить її російському державному “Газпрому”.