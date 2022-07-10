Про це інформує міжнародне інформаційне агентство Reuters.
Уряд Канади видав “обмежений за часом і можливий для відкликання дозвіл”, щоб звільнити турбіни від російських санкцій. У відомстві заявили, що цей крок підтримає “можливість Європи отримати доступ до надійної та доступної енергії, оскільки вони продовжують відмовлятися від російської нафти і газу”.
Російський “Газпром” минулого місяця скоротив пропускну спроможність уздовж трубопроводу “Північний потік-1” з Росії до Європи лише до 40% від звичайного рівня, посилаючись на затримку повернення обладнання, яке обслуговує німецька Siemens Energy в Канаді.
Канада заявила, що “за відсутності необхідного постачання природного газу економіка Німеччини постраждає від значних труднощів, а самі німці будуть під загрозою того, що не зможуть опалювати свої будинки з наближенням зими”.
Олександра Чичій, національна президентка Конгресу українців Канади, заявила в суботній заяві, що “наша спільнота глибоко розчарована рішенням канадського уряду піддатися російському шантажу”.
Група заявила, що Канада створює “небезпечний прецедент, який призведе до послаблення режиму санкцій, накладених на Росію”.
Турбіну спочатку відправлять до Німеччини, яка потім доставить її російському державному “Газпрому”.
- Вперше в історії, за червень Європейський Союз імпортував більше газу зі Сполучених Штатів, аніж з Росії по її газопроводах.
- З 15 червня Франція перестала отримувати російський газ через трубопровід. Згідно з даними, постачання припинено через” переривання фізичного потоку між Францією та Німеччиною”.
- 16 червня російський “Газпром” повідомив про чергове скорочення постачання газу до Європи газопроводом “Північний потік-1”. У Німеччині такі дії РФ викликали занепокоєння.
- Раніше голова Міжнародного енергетичного агентства (IEA) Фатіх Бірол висловився, що Росія може перекрити Європі постачання газу взимку. Він порадив країнам ЄС терміново готуватися до такого варіанту.