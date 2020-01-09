Про це в Facebook повідомляє прес-служба Офісу Президента.

Уточнюється, що Зеленський з Трюдо провели телефонну розмову.

При цьому Президент України висловив прем’єру Канади співчуття у зв’язку із загибеллю в авіакатастрофі громадян Канади.

“Це жахлива трагедія і наш спільний біль”, – підкреслив Зеленський.

Також глава держави запевнив Джастіна Трюдо, що Україна зацікавлена ​​в об’єктивному і прозорому розслідуванні катастрофи.

У свою чергу голова уряду Канади також висловив Зеленському співчуття у зв’язку із загибеллю громадян України і підкреслив, що Канада надасть будь-яку необхідну допомогу в проведенні розслідування.