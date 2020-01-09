Про це в Facebook повідомляє прес-служба Офісу Президента.
Уточнюється, що Зеленський з Трюдо провели телефонну розмову.
При цьому Президент України висловив прем’єру Канади співчуття у зв’язку із загибеллю в авіакатастрофі громадян Канади.
“Це жахлива трагедія і наш спільний біль”, – підкреслив Зеленський.
Також глава держави запевнив Джастіна Трюдо, що Україна зацікавлена в об’єктивному і прозорому розслідуванні катастрофи.
У свою чергу голова уряду Канади також висловив Зеленському співчуття у зв’язку із загибеллю громадян України і підкреслив, що Канада надасть будь-яку необхідну допомогу в проведенні розслідування.
- Боїнг 737-800 “Українських Міжнародних Авіаліній” вилетів з міжнародного аеропорту Імама Хомейні в 6.12 ранку за місцевим часом і впав приблизно через вісім хвилин.
- Місцеві ЗМІ пишуть про те, що авіакатастрофа сталася через технічні труднощі. Але існує й інша версія. За інформацією йорданського видання Al-hadath, літак міг бути випадково збитий іранською ракетою.