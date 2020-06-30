Уряд Канади заявив про намір продовжити зобов'язання щодо проходження 14-денного карантину після в'їзду в країну. Це правило стосується мандрівників.

Про це повідомляє CBC News.

Строк попереднього рішення уряду закінчується сьогодні, 30 червня.

“Уряд має намір продовжувати 14-денну обов’язкову самоізоляцію відповідно до федеральних Законів про карантин, який діє з 25 березня”, – сказано в повідомленні.

На який термін буде продовжено правила поки не відомо.

Згідно з урядовою постановою, всім хто повертається з подорожей, а також туристам, потрібно ізолюватися протягом 14 днів. За цей час мандрівник повинен повідомити про розвиток будь-яких симптомів COVID-19, якщо такі з’являться. Важливе уточнення – громадянин не має права будь-де зупинятися по дорозі до місця ізоляції.

Також в постанові сказано, що заборонено йти на самоізоляцію в місце, де людина може з будь-ким контактувати. Особливо це стосується можливих контактів з людьми похилого віку.

Якщо під час ізоляції у громадянина з’являться симптоми зараження коронавірусом, то термін ізоляції триватиме ще 14 днів.

За недотримання умов самоізоляції громадянам загрожує штраф у розмірі до 750 тисяч американських доларів або тюремне ув’язнення терміном на шість місяців. Якщо хтось ставить під загрозу життя іншої людини, навмисно або з необережності порушуючи правила, покарання ще більше: 1 мільйон доларів або три роки в’язниці, або і те, і інше.

Наразі кордони Канади закриті до 21 липня. Дозволені лише важливі поїздки.