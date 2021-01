Про це повідомив міністр громадської безпеки Канади Білл Блер.

Обмеження триватимуть до 21 лютого.

“Ми продовжуємо обмеження на в’їзд іноземців в Канаду не з території США до 21 лютого 2021 року. Наш уряд ніколи не буде коливатися щодо введення рішучих заходів, необхідних для захисту канадців від COVID-19, зберігаючи при цьому важливу торгівлю з нашими міжнародними партнерами”, – зазначив він.

We are extending restrictions on non-US international travel into Canada until February 21st, 2021. Our Government will never hesitate to take the strong action needed to keep Canadians safe from #COVID19 while maintaining essential trade with our international partners.

— Bill Blair (@BillBlair) January 20, 2021