Про це повідомив міністр громадської безпеки Канади Білл Блер.

Обмеження триватимуть до 21 лютого.

“Ми продовжуємо обмеження на в’їзд іноземців в Канаду не з території США до 21 лютого 2021 року. Наш уряд ніколи не буде коливатися  щодо  введення рішучих заходів, необхідних для захисту канадців від COVID-19, зберігаючи при цьому важливу торгівлю з нашими міжнародними партнерами”, – зазначив він.

Блер також зазначив, що Канада ввела одні з найсуворіших у світі обмежень на подорожі, серед яких – посилені перевірки, тести  у в пункті відбуття для всіх  охочих перетнути наземний або повітряний кордон Канади, а також обов’язковий 14-денний карантин для тих, хто приїжджає з несуттєвих причин.

Нагадаємо, що кордон між Канадою і США був закритий з березня 2020 року для несуттєвих поїздок, і це спільне рішення Вашингтона й Оттави кілька разів подовжували. Тоді ж федеральний уряд також вжило заходів щодо обмеження міжнародних поїздок.

  • Раніше повідомлялось, що Канада вимагатиме від пасажирів, що хотітимуть в’їхати на територію країни, підтвердження негативного результату тесту на COVID-19.