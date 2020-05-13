Національний дослідницький центр Канади оголосив про співпрацю з китайською компанією, де вакцина від коронавірусу проходить клінічні випробування.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Йдеться про співпрацю з китайською компанією CanSino Biologics Inc. Ця компанія стала однією з перших в світі, де вакцина знаходиться на стадії клінічних випробувань.

“У цієї вакцини є великі перспективи. Доти, доки не буде створено ефективну вакцину від COVID-19, вірус буде продовжувати руйнувати всі аспекти нашого суспільства та економіки”, – заявив президент Національної дослідницької ради (NRC) Йєн Стюарт.

Стюарт зробив акцент на тому, що вони візьмуть участь в клінічних випробуваннях вакцини, на яку “покладають великі надії”.

Якщо клінічні випробування пройдуть успішно, а потім компетентні органи Китаю дозволять, то дослідний центр Канади збільшить виробництво вакцини в Монреалі (Канада).

Наступним етапом буде проведення клінічного випробування вакцини на людях в канадському регуляторі медичних засобів Health Canada.

Раніше NRC співпрацював з CanSino в роботі над вакциною проти Еболи.