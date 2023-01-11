Канада планує закупити у США системи протиракетної оборони NASAMS для передачі Україні. Це буде перша безоплатна передача подібних систем.

Про це повідомила міністерка оборони Канади Аніта Ананд у Twitter.

Вона оголосила про NASAMS за підсумками телефонної розмови з міністром оборони України Олексієм Резніковим.

“Це перше безоплатне надання Канадою системи протиповітряної оборони Україні. В умовах жорстоких повітряних ударів росії по Україні ця система протиповітряної оборони допоможе захистити українські населені пункти та об’єкти критичної інфраструктури від атак безпілотників, ракет та літаків”, – зазначила глава канадського Міноборони.

Вона зауважила, що системи протиракетної оборони мають вкрай високий показник ефективності. Їхнє надання зробить допомогу Канади дуже цінним внеском в обороноздатність України.

“Надаючи всебічну військову допомогу, Канада продовжуватиме підтримувати український народ у його боротьбі проти незаконного та невиправданого вторгнення Росії”, – наголосила Ананд.

Раніше Резніков заявляв, що Канада має намір найближчим часом оголосити про новий пакет військової допомоги для Збройних сил України.