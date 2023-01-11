Про це повідомила міністерка оборони Канади Аніта Ананд у Twitter.
Вона оголосила про NASAMS за підсумками телефонної розмови з міністром оборони України Олексієм Резніковим.
“Це перше безоплатне надання Канадою системи протиповітряної оборони Україні. В умовах жорстоких повітряних ударів росії по Україні ця система протиповітряної оборони допоможе захистити українські населені пункти та об’єкти критичної інфраструктури від атак безпілотників, ракет та літаків”, – зазначила глава канадського Міноборони.
Вона зауважила, що системи протиракетної оборони мають вкрай високий показник ефективності. Їхнє надання зробить допомогу Канади дуже цінним внеском в обороноздатність України.
“Надаючи всебічну військову допомогу, Канада продовжуватиме підтримувати український народ у його боротьбі проти незаконного та невиправданого вторгнення Росії”, – наголосила Ананд.
Раніше Резніков заявляв, що Канада має намір найближчим часом оголосити про новий пакет військової допомоги для Збройних сил України.
- У Пентагоні підтвердили, що наступного тижня у Форт-Сіллі в Оклахомі США почнуть навчання 90-100 українських військових на ракетній системі Patriot. Навчання триватиме “кілька місяців”.
- У США виділять Україні новий пакет підтримки на суму понад $3 мільярдів, який включатиме, зокрема бойові машини піхоти M2 Bradley.
- Міністерство оборони США підписало контракт з американською компанією L3Harris Technologies вартістю $40 мільйонів на постачання 14 ракетних систем VAMPIRE (Vehicle Agnostic Modular Palletized ISR Rocket Equipment) для України.