Канада вирішила розпочати збір коштів для придбання турецького безпілотного літального апарата з великою тривалістю польоту Bayraktar для української армії.

Про це йдеться на сайті громадської організації UHelpUkraine, яка й розпочала збір коштів.

У повідомленні зазначається, що союзники України з усього світу в Литві, Польщі та інших країнах зібрали мільйони доларів за допомогою масових зборів коштів для того, щоб придбати відомий безпілотник Bayraktar. Саме тому настав час для канадців активізуватися і зробити те саме.

Організація планує зібрати 7 мільйонів канадських доларів. Безпілотник хочуть передати українським військовим до Дня Незалежності України – 24 серпня. Зараз на рахунку вже 12 450 тисяч доларів.

Нагадаємо, що UHelpUkraine – це некомерційна організація українсько-канадських волонтерів, яка створена в Канаді після повномасштабного вторгнення Росії на територію України для надання гуманітарної допомоги в Україні. Волонтери організовують перевезення через Польщу до України товарів першої необхідності.

“За допомогою українсько-канадської громади та всіх тих, хто підтримує боротьбу України проти військової агресії РФ, ми зможемо сприяти реальним фізичним змінам і допомогти нашим героям повернутися додому”, – йдеться на сайті організації.

Раніше повідомлялося, що Норвегія підтримала ініціативу європейських країн, котрі вже зібрали кошти, щоб придбати військову техніку для Збройних Сил України. Бенгт Ерік Уолдоу запустив національну кампанію з метою збору коштів на Bayraktar TB2. Ціль — зібрати $5,5 млн на БПЛА