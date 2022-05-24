Про це йдеться у повідомленні британського видання The Guardian.

Як зазначила міністерка оборони Канади Аніта Ананд, Оттава витратила 98 млн канадських доларів (понад 61 млн доларів США) на закупівлю 20 000 артилерійських снарядів стандарту НАТО у Сполучених Штатів Америки.

Планується, що боєприпаси будуть скеровані Україні для допомоги протистоянню військовій агресії Росії.

Відомо, що снаряди призначені для використання в артилерійських гарматах, зокрема, гаубицях M777, які Канада передала Києву раніше.

Ананд додала, що зараз триває робота, щоб якомога швидше доставити боєприпаси Україні.

За словами міністерки, снаряди наразі є “критично важливими для України в нинішній боротьбі за захист територій сходу”.