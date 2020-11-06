Про це поінформували в пресслужбі Міністерства міжнародних справ Канади.
“У координації з Європейським Союзом Канада сьогодні вводить додаткові санкції відносно ще 13 білоруських чиновників. Канада і ЄС продовжують розділяти серйозні побоювання з приводу поточної ситуації в Білорусі. Після сфальсифікованих президентських виборів, що відбулися в серпні 2020 року, уряд Білорусі проводить систематичну кампанію репресій і насильства проти протестувальників та діяльності опозиційних груп”, – зазначається в повідомленні.
Санкції введені проти таких осіб:
• голови президентської адміністрації Ігоря Сергієнка;
• керівника КДБ Івана Тертеля;
• голови Державного комітету судової експертизи Олексія Волкова;
• голови Слідчого комітету Івана Носкевича;
• начальника Головного управління охорони правопорядку і профілактики МВС Романа Мельника;
• заступників голови Слідчого комітету Сергія Аземші і Андрія Смаля;
• керівника оперативно-аналітичного центру Андрія Павлюченка;
• колишнього держсекретаря Ради безпеки Андрія Равкова;
• прес-секретаря президента Білорусі Наталії Ейсмонт;
• заступника міністра інформації Ігоря Бузівського;
• командира підрозділу “Альфа” Сергія Зубкова;
• голови Конституційного суду Петра Міклашевича.
Санкції передбачають заморожування активів на території Канади, а також заборону для канадських громадян і компаній укладати угоди з цими особами, надавати їм фінансові або пов’язані з ними послуги.
Фігурантам списку санкцій також заборонений в’їзд до Канади.
“Незважаючи на міжнародні заклики до Олександра Лукашенка покласти край насильству в Білорусі, агресія його режиму триває. Ті, хто несе відповідальність за репресії проти народу Білорусі, зіткнуться зі зростаючим тиском у вигляді адресних санкцій. Канада і далі буде твердо підтримувати білоруський народ в його боротьбі за мир”, – наголосив міністр закордонних справ Канади Франсуа-Філіп Шампань.
Варто відзначити, що Канада ще в вересні ввела санкції проти невизнаного президента Білорусі Олександра Лукашенка, його сина Віктора Лукашенка і декількох чиновників.