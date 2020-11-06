Про це поінформували в пресслужбі Міністерства міжнародних справ Канади.

“У координації з Європейським Союзом Канада сьогодні вводить додаткові санкції відносно ще 13 білоруських чиновників. Канада і ЄС продовжують розділяти серйозні побоювання з приводу поточної ситуації в Білорусі. Після сфальсифікованих президентських виборів, що відбулися в серпні 2020 року, уряд Білорусі проводить систематичну кампанію репресій і насильства проти протестувальників та діяльності опозиційних груп”, – зазначається в повідомленні.

Санкції введені проти таких осіб:

• голови президентської адміністрації Ігоря Сергієнка;

• керівника КДБ Івана Тертеля;

• голови Державного комітету судової експертизи Олексія Волкова;

• голови Слідчого комітету Івана Носкевича;

• начальника Головного управління охорони правопорядку і профілактики МВС Романа Мельника;

• заступників голови Слідчого комітету Сергія Аземші і Андрія Смаля;

• керівника оперативно-аналітичного центру Андрія Павлюченка;

• колишнього держсекретаря Ради безпеки Андрія Равкова;

• прес-секретаря президента Білорусі Наталії Ейсмонт;

• заступника міністра інформації Ігоря Бузівського;

• командира підрозділу “Альфа” Сергія Зубкова;

• голови Конституційного суду Петра Міклашевича.

Санкції передбачають заморожування активів на території Канади, а також заборону для канадських громадян і компаній укладати угоди з цими особами, надавати їм фінансові або пов’язані з ними послуги. Фігурантам списку санкцій також заборонений в’їзд до Канади.

“Незважаючи на міжнародні заклики до Олександра Лукашенка покласти край насильству в Білорусі, агресія його режиму триває. Ті, хто несе відповідальність за репресії проти народу Білорусі, зіткнуться зі зростаючим тиском у вигляді адресних санкцій. Канада і далі буде твердо підтримувати білоруський народ в його боротьбі за мир”, – наголосив міністр закордонних справ Канади Франсуа-Філіп Шампань.

Варто відзначити, що Канада ще в вересні ввела санкції проти невизнаного президента Білорусі Олександра Лукашенка, його сина Віктора Лукашенка і декількох чиновників.