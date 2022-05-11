Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо та канцлер Німеччини Олаф Шольц провели телефонну розмову, під час якої домовились й надалі підтримувати Україну і посилити економічну ізоляцію Російської Федерації.

Про це повідомили у пресслужбі канадського уряду.

Лідери Канади та Німеччини відзначили мужність українців перед обличчям російської агресії та підтвердили свою підтримку президента України Володимира Зеленського та його уряду.

Також Трюдо та Шольц зобов’язались надавати економічну, безпекову та гуманітарну допомогу Україні.

Політики висловили занепокоєння наслідками повномасштабного вторгнення РФ в Україну, та вплив війни на енергетичну і продовольчу безпеку. Сторони погодились продовжувати координувати міжнародні дії напередодні саміту G7, який відбудеться вже у червні 2022 року у Німеччині.

Трюдо та Шольц домовились продовжувати тісну взаємодію, щоб підтримувати Україну та здійснювати економічну ізоляцію Росії.