Для розв'язання проблеми дефіциту зерносховищ в Україні створено проєкт. Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО) за фінансової підтримки Канади виділили для цього 40 мільйонів доларів.

Про це повідомила пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.

Ініціатива має на меті забезпечити зберігання додаткових 2,4 млн тонн зерна у 2022-2023 роках. Для цього передбачена технічна підтримка та обладнання. МЗС Канади профінансує ФАО купівлю засобів для тимчасового та постійного зберігання зерна у 15 регіонах України.

Планується, що Україні передадуть поліетиленові рукави для зберігання зерна, вантажно-розвантажувальне обладнання та довгострокові модульні сховища. Для підтримки шести стратегічних лабораторій, які проводять тестувань щодо виявлення хвороб тварин, ФАО придбає лабораторне обладнання. Воно коштуватиме до 2 мільйонів доларів.

Міністерство заявило, що цього сезону очікується врожай розміром до 51,1 млн тонн зернових. В Україні є зерносховища з загальною місткістю 75 мільйонів тонн. Серед елеваторів 14% пошкоджено або зруйновано, 10% розташовані на окупованій Росією території. Ще близько 30% залишаються заповненими 22 млн тонн торішнього врожаю та готові до експорту.

За проєктом країні нададуть в 2022-2023 роках 4,07 млн тонн зерносховищ. Це близько 25% загальнонаціонального дефіциту зберігання в 16 млн тонн.

Ще ініціатива передбачає підтримку Держпродспоживслужби України. Планують зміцнити державний потенціал з тестування та сертифікації харчових продуктів, необхідних для експорту на прикордонних об’єктах.

Раніше Японія надала допомогу розміром $17 млн. Вона розрахована на забезпечення зберігання 1 млн тонн українського зерна.