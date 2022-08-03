Про це повідомила пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.
Ініціатива має на меті забезпечити зберігання додаткових 2,4 млн тонн зерна у 2022-2023 роках. Для цього передбачена технічна підтримка та обладнання. МЗС Канади профінансує ФАО купівлю засобів для тимчасового та постійного зберігання зерна у 15 регіонах України.
Планується, що Україні передадуть поліетиленові рукави для зберігання зерна, вантажно-розвантажувальне обладнання та довгострокові модульні сховища. Для підтримки шести стратегічних лабораторій, які проводять тестувань щодо виявлення хвороб тварин, ФАО придбає лабораторне обладнання. Воно коштуватиме до 2 мільйонів доларів.
Міністерство заявило, що цього сезону очікується врожай розміром до 51,1 млн тонн зернових. В Україні є зерносховища з загальною місткістю 75 мільйонів тонн. Серед елеваторів 14% пошкоджено або зруйновано, 10% розташовані на окупованій Росією території. Ще близько 30% залишаються заповненими 22 млн тонн торішнього врожаю та готові до експорту.
За проєктом країні нададуть в 2022-2023 роках 4,07 млн тонн зерносховищ. Це близько 25% загальнонаціонального дефіциту зберігання в 16 млн тонн.
Ще ініціатива передбачає підтримку Держпродспоживслужби України. Планують зміцнити державний потенціал з тестування та сертифікації харчових продуктів, необхідних для експорту на прикордонних об’єктах.
Раніше Японія надала допомогу розміром $17 млн. Вона розрахована на забезпечення зберігання 1 млн тонн українського зерна.
- Нагадаємо, Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков заявив, що розблокування портів дасть як мінімум 1 млрд доларів для української економіки.
- 2 серпня у Чорному морі біля узбережжя Туреччини помічено перше судно, що перевозило українське зерно на світові ринки.
- Україна звернулась з пропозицією до Лівану щодо купівлі українського зерна та борошна. Йдеться про зерно, яке Росія викрала з тимчасово окупованих територій України та намагалась вивезти до Сирії.